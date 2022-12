Ruský terorismus zblízka. Děti, které vyhnala válka, teď mrznou kvůli ruským raketám

Ukrajinci, kteří uprchli z Ruskem okupovaných měst na východě země, trpí kvůli výpadkům proudu. Žijí v provizorních modulárních domech v Buči, ve kterých ale často nefunguje elektřina. Lidé musí být kvůli zimě zabalení ve vrstvách oblečení a dekách a děti bývají často nemocné.

Po posledním ruském leteckém úderu nefungovala elektřina v Buči více než den. Bez ní ale evakuovaní Ukrajinci žijící v modulárních domech mrznou. "Uvnitř bylo 8-9 stupňů Celsia. Od úst nám šla pára. Anhelyně jsou tři roky. Kašle a má horečku. Dmytrovi je 6 let a také měl horečku," popsala správkyně obydlí Olga.

Olena Vovčenko se třemi dětmi utekla z Ruskem okupovaného Chersonu. Nyní se potýká s problémy provizorního bydlení. "Vaříme vodu, dáváme ji do termosky a necháváme ji zabalenou. Takto to vše zvládáme. Uvědomujeme si, že je to pro všechny těžká doba," vysvětlila Olena.

Nejen že je v modulárních domech zima a nefunguje elektřina, kvůli změnám teplot a nedostatku větrání se na několika místech objevuje také plíseň. "Podívejte se, co máme pod matracemi. Taková plíseň je v každém pokoji, nejen v tom mém," doplnila Natalja, jejíž domov v Buči zničili vojáci při okupaci.

Europoslanci na konci listopadu schválili rezoluci, ve které označují Rusko za stát podporující terorismus. A to právě kvůli záměrným útokům ruské armády na civilní cíle a infrastrukturu na Ukrajině. Podle Evropského parlamentu chce Rusko úmyslně terorizovat ukrajinské obyvatele, aby zlomilo jejich odpor.

V rezoluci europoslanci tvrdí, že na Ukrajině bylo zdokumentováno až 40 tisíc válečných zločinů. Počínání Ruska podle textu vykazuje "groteskní lhostejnost k pravidlům a válečnému právu". Evropský parlament by také chtěl vytvořit systém válečných reparací hrazený z prostředků zabavených ruskému státu. Pro rezoluci hlasovalo téměř 500 europoslanců ze 750.