Neklidná noc na východě NATO. Stíhačky chtěly sestřelit dron, ale minuly

V noci na středu Ukrajina zaútočila drony na klíčový ruský přístav Usť-Luga na břehu Baltu, který začal hořet. Ve stejnou noc se objevily drony také ve vzdušném prostoru pobaltských států. Přiletěly z Běloruska, ale není jasné, odkud startovaly. Protivzdušná obrana NATO vyslala stíhačky s cílem alespoň jeden z dronů sestřelit, cíl ale minuly. Obyvatelé příhraničí byli varováni, aby se skryli.
„Tato noc byla pravděpodobně nejneklidnější v celé naší historii. Došlo ke dvěma incidentům s drony, ale ještě předtím jsme zaznamenali také určitý nápor meteorologických balonů – evidovali jsme přibližně deset jejich výskytů,“ řekl novinářům šéf litevského Národního centra krizového řízení Vilmantas Vitkauskas.
Neúspěšné pokusy o sestřelení
Zmiňovaný dron nebylo podle náčelníka štábu obrany litevských ozbrojených sil Giedriuse Premeneckase zpočátku možné zničit, protože letěl nad městskou oblastí. Ale i dva následné pokusy o jeho zneškodnění nebyly úspěšné.
„Jedna z raket vypálených na objekt minula cíl a dopadla v okrese Biržai,“ popsal Premeneckas. Dodal také, že ještě není jasné, zda do vzdušného prostoru vnikly ukrajinské, ruské, nebo jiné drony.
Litevský premiér Mindaugas Sinkevičius pro změnu vypočítal, že v zemi byly celkem detekovány čtyři drony. Podle prvních informací byly poblíž okresu Biržai (na severu země, zhruba v polovině cesty mezi Rigou a Vilniusem – pozn. red.) nalezeny trosky rakety odpálené ze stíhačky NATO. Její pilot na dron vypálil dvě rakety. Ani jedna však cíl nezasáhla.
Stíhačky se dostaly poměrně blízko k cíli zásahu, není ale jasné, proč dron nedokázaly sestřelit. „Mohlo to snad být kvůli špatným povětrnostním podmínkám, možná existovala oblast, nad kterou bylo nebezpečné dron sestřelit,“ odpovídal neurčitě na otázky médií šéf krizového centra Vitkauskas.
Místní obyvatelé podle litevského portálu Delfi na obloze viděli záblesky připomínající bouřku a zaznamenali poměrně výrazný hluk, včetně řvoucích motorů stíhaček.
„V noci jsem slyšela hlášení, že hrozí letecké nebezpečí, tak jsem se oblékla. Z jižní strany jsem pak uslyšela hlasitý zvuk letadla, letělo velmi nízko,“ popsala svůj zážitek pro veřejnoprávní rádio LRT jedna z místních obyvatelek. „Následně jsem spatřila jasně viditelný dron,“ doplnila.
Litevské ozbrojené síly nicméně o hrozbě přeletu dronů věděly předem, neboť o něm dostaly varování ze sousedního Běloruska.
Lotyšsko aktivovalo stíhací drony
Drony vstoupily i do lotyšského vzdušného prostoru. Tamní ozbrojené síly tvrdí, že ve středu večer přiletěly tři bezpilotní letouny, z nichž dva krátce (na jednu až dvě minuty) překročily východní hranici země a jeden překročil lotyšské území z jihu na sever.
Armáda po vyhodnocení hrozby aktivovala stíhací drony a jednotky protivzdušné obrany, jakož i stíhačky z mise NATO pro hlídkování vzdušného prostoru Baltského moře.
Na hranici NATO
Ukrajina při útocích na ruské cíle v okolí Baltského moře často volí trasy podél hranic členských zemí NATO. Důvodem je mimo jiné snaha vyhnout se ruské protivzdušné obraně, která chrání strategické přístavy a další cíle na severozápadě Ruska.
To ale způsobuje nebezpečí pro země NATO, protože zmatené či vyrušené drony pravidelně padají na území Polska či pobaltských států. A mimo to dávají Rusům důvod k pravidelným výhrůžkám před odvetou vůči zemím NATO.
„Odvetný úder bude nevyhnutelný. Ruská zahraniční rozvědka uvedla, že souřadnice v Lotyšsku jsou velmi dobře známé. Členství v NATO vás neochrání před spravedlivou odplatou,“ hrozil například v květnu ruský velvyslanec v OSN Vasilij Něbenzja s odkazem na data ruských tajných služeb.
Agentura Reuters tehdy s odvoláním na švédský vojenský zdroj upozornila, že lety v blízkosti hranic NATO mohou Ukrajincům poskytovat jistou taktickou výhodu. Ukrajinci ale odmítají, že by záměrně využívali vzdušný prostor NATO jako ochranný štít.
Klíčový přístav blízko Finska a Estonska
Přístav Usť-Luga, který se stal nočním terčem ukrajinských dronů, patří k největším ruským přístavům pro vývoz ropy, obilí a dalších produktů. Nachází se vzdušnou čarou jen asi 36 km od estonských hranic a Rusko ho využívá k přepravě ruské ropy prostřednictvím stínového loďstva.
Na videích zveřejněných estonskou televizí ERR je vidět požár, který šlo v noci spatřit i z desítky kilometrů vzdálené Narvy a dalších měst Sillamäe a Sinimäe.
Mimochodem také estonské úřady, stejně jako litevské a lotyšské v noci varovaly své občany před přeletem neznámých dronů. Finsko dokonce v kritickou chvíli načas uzavřelo část svého vzdušného prostoru.
Terčem ukrajinského dronového útoku se zmiňovaný ruský přístav stal už na začátku září, předtím několikrát na jaře. Ukrajina v Leningradské oblasti začátkem týdne útočila také na rafinerii v Kiriši, jednu z největších v Rusku.