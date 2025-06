Stalin je ruský Havel. Rusové si věší krvavého diktátora na ledničku

Ruské sociologické centrum Levada zveřejnilo výsledky průzkumu, který zjišťoval, koho Rusové považují za nevýznamnější osobnost všech dob a všech národů. Anketu ovládl diktátor Josif Vissarionovič Stalin před současným prezidentem Vladimirem Vladimirovičem Putinen a "otcem" Sovětského svazu Vladimirem Iljičem Leninem.

Aktuálně.cz zjišťovalo, zda v Rusku opravdu roste Stalinův kult osobnosti a co výsledky svědčí o situaci v největší zemi světa.

"V zájmu Putinova režimu je nepřipomínat Stalinovy represe jako věc, za kterou on osobně nese zodpovědnost, ale naopak se odkazovat na pozitivnější věci z této éry," vysvětluje důvody Stalinova triumfu v průzkumu rusista Štěpán Černoušek z organizace Gulag.cz. Právě kvůli tomu se podle něj hovoří o krvavém diktátorovi jako o skvělém manažerovi, který porazil nacistického vůdce Adolfa Hitlera, a proto je dle ruského režimu potřeba si Stalina připomínat. "Slyšíme ve veřejném prostoru fráze jako například, že Stalin dostal zemi s pluhem a vrátil ji s atomovou bombou," přibližuje Černoušek.

Podobně situaci v největší zemi světa popisuje spolupracovník Aktuálně.cz žijící v Moskvě Jiří Just. "Zásluhou Stalina se Sovětský svaz stal mocností číslo dva, hned po Spojených státech, země pod jeho vedením vyhrála druhou světovou válku a získala jaderné zbraně," líčí Just. Upozorňuje také na jednu souvislost. "Jak se v Česku všechno promítá do prvního postkomunistického prezidenta Václava Havla, tak v Rusku je to stejné se Stalinem. Rusové říkají: 'To by se za Stalina nestalo'," konstatuje spolupracovník Aktuálně.cz žijící v Moskvě.

Chceme další gulag!

I kvůli Stalinově triumfu v krvavé válce a obrazu diktátora coby geniálního manažera pak Rusové vesměs přehlížejí stinné stránky jeho režimu.

"I můj tchán má na ledničce magnet s obrázkem Stalina. Přitom jeho příbuzní, tuším, že dokonce dědeček, byl velký kulak. Během stalinské politiky přišel o majetek, který přitom získal legálně. Nicméně jeho vnuk má vzpomínku na diktátora připnutou na lednici. Říkám tomu ruský paradox," zamýšlí se Just z Moskvy.

Rusové podle Justa dokonce vědí o Stalinových zločinech, nicméně to považují za chybu systému. "V Rusku se často nejvyššímu velení přisuzuje, že vlastně neví, co dělají jeho podřízení. A zároveň někteří vnímají třídní čistky jako efektivní spravedlnost, která jim chybí. Zhruba před deseti lety jsem na demonstraci komunistů v centru Moskvy vyfotil jednu takovou babku,

která držela plakát a tam bylo napsáno, že chtějí další gulag," vzpomíná novinář.

Dřív by sochu zbourali, dnes se všichni bojí

Černoušek doporučuje výsledky aktuálního průzkumu nepřeceňovat. "Určitě to není tak, že si Rusové myslí, že je Stalin nejskvělejší postava v lidských dějinách. Podobné průzkumy od Levady však v dlouhodobém horizontu zajímavě vyjevují, jak jeho popularita nejdříve rostla, pak klesala, až zase od roku 2019 rostla. Je to ale spíš tak, že Stalina vnímají jako postavu, která pro ruské dějiny byla významná," doplňuje rusista.

Organizace Gulag.cz Gulag.cz se zabývá tématem represí v sovětském (i současném) Rusku. Kombinuje výzkumnou činnost, archivní bádání, archeologický výzkum a využití moderních IT technologií. Tuto temnou kapitolu dějin zkoumá také ve vztahu k současnosti a českému kontextu. Organizuje expedice, natáčí dokumentární filmy a pořádá výstavy, přednášky i vzdělávací programy.



Vítězství v průzkumu dle něj ani neznamená, že se do Ruska vrací Stalinův kult. "Je pravda, že vznikají jeho pomníky, ale jsou to většinou takové malé, ušmudlané busty v regionálním parku, které financují místní komunisti či lokální podnikatelé," říká Černoušek a vzpomíná na svou expedici do vesnice Kurejka na severní Sibiři, kde Stalin trávil vyhnanství.

"Původní sochu zbourali v roce 1961, ale v roce 2006 místní podnikatel postavil sochu znovu, aby nalákal turisty. Den poté, co to postavil, tam přišli místní a zbourali ji. Ale loni koncem srpna ji postavili znovu a další den ji nikdo nezbořil," popisuje s tím, že to podle něj svědčí o Putinových represích, protože se lidé bojí jakkoliv protestovat.

Rusové v průzkumu, který proběhl letos v dubnu a výsledky centrum Levada zveřejnilo v půlce června, nejčastěji vyjmenovávali politické osobnosti, básníky, vědce a vojenské vůdce. Nejvýznamnější osobností všech dob a národů je podle nich Stalin, kterého upřednostnilo 42 procent hlasujících, na druhém místě se umístil Putin se ziskem 31 procent hlasů, následují je Lenin, básník a prozaik Alexandr Sergejevič Puškin a car Petr Veliký.

Mezi top osobnostmi se objevilo jen pár cizinců - pokud tedy nepočítáme carevnu Kateřinu II. Velikou, která je původně Němka. Šlo například o teoretického fyzika Alberta Einsteina a rovněž fyzika Isaaca Newtona.

"Pozoruhodné je, že se z pořadí tak trochu vytratil někdejší generální tajemník Komunistické strany Sovětského svazu (KSSS) Leonid Iljič Brežněv, se kterým byl Sovětský svaz na vrcholu své síly. Kult SSSR přitom je spojen právě s vítězem průzkumu Stalinem," všímá si Just.

Do výsledků ankety pronikl i svérázný politik Vladimir Žirinovský, skončil na 15. místě. "On byl od 90. letech symbolem takového náckovského patriotického populismu. A je okolo něj takový zvláštní kult osobnosti, on je takový ruský Nostradamus, tudíž muž, který předpovídal různé katastrofy, nejen válku na Ukrajině, ale i konflikt mezi Íránem a Izraelem," připomíná Just.