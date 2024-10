Nejvyšší soud nevidí v atentátu na Fica terorismus. Přelomový rozsudek, píší média

V případu květnového atentátu na premiéra Slovenska Roberta Fica nevidí slovenský nejvyšší soud terorismus. Tříčlenný senát soudců k tomuto závěru dospěl minulý měsíc. Informoval o tom ve středu portál Aktuality.sk, který získal rozhodnutí o uvalení vazby.

Podle soudu sice obviněný do vazby patří, ale senát nesouhlasil s právní kvalifikací, podle které je stíhán za terorismus. Portál označil názor soudu za "přelomový".

Policie zpočátku případ vyšetřovala jako pokus o vraždu, na teroristický čin byl překvalifikován necelé dva měsíce po střelbě. Změnu právní kvalifikace skutku na zvláště závažný zločin teroristického útoku ohlásil osobně generální prokurátor Maroš Žilinka, který tuto možnost zmínil už krátce po útoku na Fica. Za teroristický útok trestní zákoník v případě uznání viny obžalovaného předpokládá uložení doživotí. Za pokus o úkladnou vraždu atentátníkovi hrozilo 25 let vězení nebo doživotí.

Na Fica střílel podle slovenských médií jednasedmdesátiletý spisovatel a aktivista Juraj Cintula, kterého soud krátce po činu poslal do vazby. Na ministerského předsedu důchodce zaútočil z bezprostřední blízkosti poté, co Fico v polovině května po výjezdním zasedání vlády v Handlové přišel pozdravit lidi na místní náměstí. Střelec svůj čin podle soudního dokumentu zdůvodnil tím, že nesouhlasí s politikou nynější vlády. Tvrdil, že politika nechtěl zabít.

Žilinka ani prokuratura ve svém stanovisku změnu právní kvalifikace útoku na Fica blíže nekomentovali. Trestný čin teroristického útoku je na Slovensku kvalifikován kromě jiného jako útok na život a zdraví člověka v úmyslu poškodit ústavní zřízení nebo obranyschopnost státu, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo společenskou strukturu státu či donutit vládu, aby něco vykonala nebo opomenula.

Soudci Patrik Príbelský, Emil Klemanič a Marián Mačura jsou přesvědčeni, že o terorismu by se dalo hovořit tehdy, kdyby z důkazů vyplývalo, že "pachatel svůj skutek vykonal v úmyslu donutit vládu státu, aby něco vykonala, opomenula či strpěla", napsaly Aktuality.sk. Soudci však ve svém rozhodnutí uvedli, že takové důkazy dosud v potřebném rozsahu zajištěny nebyly.

"Zjednodušeně to znamená, že podle soudu se vyšetřovatelům ani prokuratuře dosud nepodařilo nalézt tak přesvědčivé důkazy, aby se o atentátu v Handlové dalo bez pochybností hovořit jako o terorismu," napsal portál.

Prokurátorka generální prokuratury argumentovala dopisy, které obviněný z vazby napsal manželce a ve kterých uvedl, že na premiéra zaútočil kvůli nesouhlasu s celkovou vládní politikou, a to "s cílem zastavit jeho působení, a tím pádem zastavit působení vlády, znefunkčnit ji". Nešlo však o doslovné citace, jen o parafrázování obviněného prokurátorkou. Nejvyšší soud po prostudování spisu dospěl k závěru, že "prokurátorkou uváděná tvrzení z trestního spisu nevyplývají".

Soudci mimo jiné poukázali i na pasáž z jednoho květnového dopisu: "Zdá se, že ten nejhorší evropský Jidáš je na tom dobře. Teď se vláda schovala do zlatých paláců. To je ten nejhorší scénář. Dal jsem Ficovi milost, měl být jen na invalidním vozíku." V jiném dopise napsal: "Vždy jsem měl ten názor, že arogantního revanšistu bylo třeba zastavit." Soud z těchto dopisů vyvodil jiný závěr než prokurátorka. Podle něj byl útok poháněn osobní nenávistí vůči Ficovi.

Portál upozornil, že změna právní kvalifikace na terorismus ovlivnila i další související případy. Policie kupříkladu začátkem tohoto měsíce obvinila prvního člověka ze schvalování terorismu. Starší muž schvaloval v internetovém vysílání střelbu na Fica a vulgárně o tom hovořil. Dosud policie podobné incidenty stíhala jako schvalování trestního činu, za což hrozí mnohem nižší trest.

Rozhodnutí soudu ale neznamená, že policie a prokuratura nemohou dále hledat důkazy, které by potvrdily závěry o spáchání teroristického činu. Z rozhodnutí o vazbě nevyplývá ani to, že by prokurátorka a vyšetřovatelka teď musely měnit právní kvalifikaci skutku, napsaly Aktuality.sk. Soud nepochyboval, že podezřelým je právě důchodce z Levic a že existují důvody pro vazební stíhání, dodal portál.

