Nejvýkonnější počítač mají poprvé od roku 2017 v Číně, americký je druhý

Nejvýkonnější oficiálně známý počítač mají poprvé od roku 2017 v Číně, je v Národním superpočítačovém centru v Šen-čenu. Z prvního místa sesadil americký superpočítač El Capitan. Vyplývá to z žebříčku 500 nejrychlejších počítačů na světě, který se zveřejňuje dvakrát do roka.
Jednotlivé počítače se řadí podle toho, jaký výkon podávají ve standardizovaném testu. Nový žebříček byl představen v úterý na konferenci o superpočítačích ISC v Hamburku.
Šenčenský počítačový systém LineShine dosáhl podle testujících výkonu 2,198 exaflopů. Zjednodušeně řečeno to znamená, že počítač zvládl více než dva triliony výpočetních operací za sekundu. El Capitan v Národní laboratoři Lawrence Livermorea v Kalifornii dosáhl 1,809 exaflopů.
Superpočítače se používají mimo jiné pro klimatické modely, výzkum materiálů, průmyslové aplikace a umělou inteligenci (AI). Umístění v žebříčku má také symbolický význam v technologické soutěži mezi Čínou a Spojenými státy, uvedla agentura DPA.
V novém žebříčku následují za El Capitanem počítače Frontier a Aurora, také z USA. Na páté příčce se umístil Jupiter Booster z výzkumného centra Jülich v Německu.
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