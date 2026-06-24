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Nejvýkonnější počítač mají poprvé od roku 2017 v Číně, americký je druhý

ČTK

Nejvýkonnější oficiálně známý počítač mají poprvé od roku 2017 v Číně, je v Národním superpočítačovém centru v Šen-čenu. Z prvního místa sesadil americký superpočítač El Capitan. Vyplývá to z žebříčku 500 nejrychlejších počítačů na světě, který se zveřejňuje dvakrát do roka.

Vizualizace superpočítače, který bude fungovat v rámci Technické univerzity Ostrava
Vizualizace superpočítače, který bude fungovat v rámci Technické univerzity Ostrava, ilustrační foto.Foto: Aktuálně.cz – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
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Jednotlivé počítače se řadí podle toho, jaký výkon podávají ve standardizovaném testu. Nový žebříček byl představen v úterý na konferenci o superpočítačích ISC v Hamburku.

Šenčenský počítačový systém LineShine dosáhl podle testujících výkonu 2,198 exaflopů. Zjednodušeně řečeno to znamená, že počítač zvládl více než dva triliony výpočetních operací za sekundu. El Capitan v Národní laboratoři Lawrence Livermorea v Kalifornii dosáhl 1,809 exaflopů.

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Superpočítače se používají mimo jiné pro klimatické modely, výzkum materiálů, průmyslové aplikace a umělou inteligenci (AI). Umístění v žebříčku má také symbolický význam v technologické soutěži mezi Čínou a Spojenými státy, uvedla agentura DPA.

V novém žebříčku následují za El Capitanem počítače Frontier a Aurora, také z USA. Na páté příčce se umístil Jupiter Booster z výzkumného centra Jülich v Německu.

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