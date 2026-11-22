Demokraté budou mít v americké Sněmovně reprezentantů nejméně 258 křesel, což je nejvíce od roku 1992, píše agentura AP. Čtyři mandáty jsou navíc ještě ve hře. Celkem v dolní komoře amerického parlamentu zasedá 435 zákonodárců.
Na počet 258 se demokraté dostali v neděli, když demokrat Chuck Hubbard v jednom z obvodů v Severní Karolíně porazil republikánku Virginii Foxxovou.
Zatím demokraté dokázali získat o 44 křesel více, než měli dosud. Je to o čtyři lepší výsledek, než v roce 2018, kdy si ve volbách v polovině prvního funkčního období prezidenta Donalda Trumpa připsali 40 mandátů navíc.
Letos si ještě mohou přilepšit v Minnesotě a Tennessee, kde zatím nejsou konečné výsledky v celkem dvou obvodech, a také v Louisianě, kde se v prosinci ve dvou obvodech uskuteční druhé kolo.
Republikánská menšina v nové Sněmovně reprezentantů, která poprvé zasedne v lednu, bude čítat nejméně 173 křesel.
Pro demokraty, kterým k jasnému vítězství v listopadových volbách dopomohly i nepopularita Trumpa a války v Íránu a také pociťované vysoké ceny základního zboží, to bude největší počet mandátů ve Sněmovně reprezentantů nejméně od roku 1992, kdy jich měli také 258.
AP poznamenává, že jasná většina demokratům dává dobré možnosti vládnout, ale zároveň je vystaví velkému tlaku, aby splnili své předvolební sliby.
Strana už dala najevo, že chce v prvních sto dnech mimo jiné zrušit škrty v programu zdravotního pojištění Medicaid. Očekává se také, že zahájí vyšetřování lidí z okolí prezidenta, kteří se podle nich od jeho nástupu do úřadu obohatili.
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