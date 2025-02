Nejvíc Němců chce po volbách vládu velké koalice. Jako za Merkelové

Po parlamentních volbách příští týden by si většina německých voličů přála vládu velké koalice konzervativní unie CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD). Vyplývá to z průzkumu, který zveřejnila agentura Forsa.

Podle nového průzkumu agentury INSA by ovšem tato koalice neměla ve Spolkovém sněmu většinu, musela by přibrat ještě stranu Zelených, a vytvořit tak vládu čtyř stran.

Takzvanou velkou koalici konzervativců a sociálních demokratů by si podle průzkumu po volbách přálo 43 procent německých voličů. Na druhém místě se umístila koalice konzervativců a zelených s 33 procenty.

Vládní spolupráci konzervativní unie, kterou vede do voleb předseda křesťanských demokratů (CDU) Friedrich Merz, a Alternativy pro Německo (AfD), označované za pravicově populistickou až krajně pravicovou stranu, by si přálo 17 procent lidí.

Povolební spolupráci s AfD Merz, který se podle průzkumů stane příštím německým kancléřem, ovšem kategoricky vylučuje. Koalici se zelenými zase odmítá předseda Křesťansko-sociální unie (CSU) a bavorský premiér Markus Söder.

Velká koalice Německu vládla naposledy v letech 2013 až 2021 pod vedením kancléřky Angely Merkelové. konzervativci a sociální demokraté tehdy byly největšími parlamentními stranami.

Nejpravděpodobnější se zdá keňská koalice

V současnosti přitom není jasné, zda bude CDU/CSU vůbec schopna sestavit většinovou koalici jen s jednou další stranou - ať už by to byli sociální demokraté, nebo zelení. Podle v úterý zveřejněného průzkumu agentury INSA by byla po volbách možná jen takzvaná keňská koalice, tedy vládní spolupráce CDU/CSU, SPD a strany Zelených.

V Německu se tradičně vládním koalicím přiřazují názvy podle barev, které mají jednotliví členové v logu. V tomto případě je to černá, červená a zelená, tedy barvy keňské vlajky. Na celostátní úrovni taková koalice zatím nevládla, ve spolkových zemích ale už tyto tři strany ve vládě spolupracovaly, do loňského roku například v Sasku či Braniborsku.

Podle sondáže INSA by nyní CDU/CSU volby vyhrála s 30 procenty hlasů, sociální demokraté by skončili až třetí s 15,5 procenta, zelení by dostali 13 procent a umístili se na čtvrtém místě. Druhou nejsilnější formací ve Spolkovém sněmu se stane podle průzkumu AfD s 22 procenty.

Pětiprocentní hranici by nyní překonaly také Levice a Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW). Svobodní demokraté (FDP), kteří do loňského listopadu byli téměř tři roky součástí vlády, by naopak zůstali před branami parlamentu.

