Největší výrobce LPG v plamenech. Kyjev chce přerušit zásobování ruské armády palivem

Petrochemický komplex ZapSibNěftěchim v Tobolsku na západní Sibiři, největší závod na výrobu zkapalněného ropného plynu (LPG) v Rusku, který se stal v noci na pondělí terčem ukrajinského dronového útoku, byl při úderu poškozen. Podle jednoho zdroje byl tento podnik, jenž zastupuje zhruba dvě pětiny celkové ruské produkce LPG, zcela odstaven na dobu neurčitou kvůli vyhodnocování škod.
Gubernátor Ťumenské oblasti Alexandr Moor v pondělí odpoledne informoval, že po pádu několika dronů do areálu jednoho z tamních průmyslových podniků vypukl požár. Nespecifikoval však, o který podnik se jedná.
Ukrajinská armáda poté oznámila, že její drony zasáhly petrochemický závod ZapSibNěftěchim, který leží zhruba 2200 kilometrů od rusko-ukrajinských hranic. Jeho vlastník, petrochemický koncern Sibur sídlící v Moskvě, se odmítl vyjádřit.
Petrohradská mezinárodní komoditní burza (SPIMEX) v úterý nenabídla k dodání žádné objemy LPG z terminálu v Tobolsku. Za normálních okolností se přitom z tohoto terminálu prodává zhruba 4 tisíce tun technické směsi propanbutanu (PBT) denně.
Podle zdrojů z odvětví produkuje ZapSibNěftěchim přibližně šest milionů tun LPG ročně, což představuje zhruba 40 procent celkové ruské produkce. Podle účastníků trhu se asi polovina LPG vyrobeného v tomto závodě spotřebovává jako surovina pro další petrochemickou výrobu v integrovaném komplexu společnosti Sibur v Tobolsku.
Ukrajina, která se bezmála čtyři a půl roku brání ruské agresi, v posledních měsících vystupňovala vzdušné útoky na ruskou energetickou infrastrukturu a podniká je čím dál hlouběji na území nepřítele.
Tyto nálety, zaměřené hlavně na rafinérie, ropné terminály v přístavech, sklady paliv a další zařízení, Kyjev vysvětluje snahou přerušit zásobování ruské armády palivem a snížit Rusku příjmy z vývozu ropy a ropných výrobků, které Moskvě slouží k financování války proti Ukrajině.
Útoky vyvolaly v Rusku palivovou krizi, již pocítili obyvatelé desítek ruských regionů. Jedním z deklarovaných záměrů Kyjeva je také nechat pocítit důsledky války obyčejným Rusům, a snížit tak jejich podporu válečnému tažení prezidenta Vladimira Putina.
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