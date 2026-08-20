Největší belgický požár za poslední století je pod kontrolou, informovaly ve čtvrtek místní úřady. Na místě je však stále nasazeno přibližně 350 hasičů, kteří mají zajistit, že nedojde k opětovnému vzplanutí. Oheň v belgickém národním parku Hautes Fagnes se podařilo zkrotit po sedmi dnech, ve kterých plameny sežehly přibližně 3000 hektarů půdy, uvedla agentura AFP.
„V tuto chvíli je požár již zcela pod kontrolou a neměl by se dál šířit, pokud budou meteorologické podmínky podobné těm současným a pokud nedojde k nepředvídatelným okolnostem, které by mohly situaci změnit“, sdělil úřad místního guvernéra.
Na místě operuje sedm hasičských letadel z Německa, Norska, Belgie a Švédska, která shazují vodu na spáleniště ve snaze snížit povrchovou teplotu, která nadále zůstává „extrémně vysoká“. Úřady varovaly, že bude trvat týdny či dokonce měsíce, než se podaří zajistit, že nedojde k opětovnému vzplanutí.
Živel se šířil směrem k německým hranicím a nejblíže se dostal zhruba 300 metrů od prvních domů v Německu. Kvůli požáru bylo v Německu minulou neděli evakuováno 30 lidí z příhraničního města Monschau. Ti se díky zlepšené situaci mohli vrátit do svých domovů ve středu. V Belgii bylo v uplynulém týdnu evakuováno na 600 osob. Úřady však od středy zrušily všechna evakuační nařízení.
Belgii stejně jako velkou část Evropy letos v létě sužují opakující se vlny veder a sucha, které přispěly k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů. Teplota v některých částech Belgie minulý víkend vyšplhala na 37 stupňů.
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