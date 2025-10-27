Zahraničí

Nejstarší prezident světa znovu vyhrál, 92letý Biya vyhrál volby v Kamerunu už poosmé

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Prezidentské volby v Kamerunu vyhrál poosmé za sebou Paul Biya, oznámil podle agentury Reuters ústavní soud. Biya, kterému je 92 let a který je nejstarším prezidentem na světě, získal 53,66 procenta hlasů. Znovu tak bude vykonávat sedmiletý mandát. Opozičního kandidáta Issu Tchiromu volilo 35,19 procenta hlasujících, uvedla agentura AP.
Robert Fimbaye / AFP / AFP / Profimedia
Robert Fimbaye / AFP / AFP / Profimedia | Foto: Profimedia

Volby se konaly v neděli 12. října a o dva dny později se za jejich vítěze prohlásil 78letý Tchiroma. Tehdy současného prezidenta vyzval, aby uznal porážku, Biyaovo Demokratické hnutí kamerunského lidu (CPDM) naopak opozičního politika obvinilo z pokusu narušit volební proces.

Tchiroma také tvrdil, že existují důkazy o manipulaci s hlasy, načež byla zapálena kancelář CPDM v západokamerunském městě Dschang. Opoziční politik rovněž vyzval k protestům, aby byly výsledky voleb respektovány. Stovky demonstrantů uplynulou neděli zabarikádovaly silnice a zapalovaly pneumatiky v obchodní metropoli Douala, načež proti nim zakročila policie a rozháněla je slzným plynem. Střety podle Tchiromy nepřežili nejméně čtyři lidé.

Související

Rozvrácené státy: Hořela města a začaly divoké protesty. Kamerun doteď sužuje krize

Kamerun

Biya Kamerunu vládne od roku 1982 a je zároveň druhou hlavou tohoto afrického státu, který má zhruba 29 milionů obyvatel a který získal nezávislost v lednu 1960. Zdravotní stav současného prezidenta je pravidelně předmětem spekulací, protože Biya většinu času tráví v Evropě. Každodenní vládnutí přenechává důležitým stranickým funkcionářům a členům rodiny.

Kamerun čelí několika bezpečnostním krizím. Na západě pokračují boje mezi vládními silami a převážně anglicky mluvícími separatisty, kteří tvrdí, že je francouzsky mluvící většina znevýhodňuje. Na severu se do země rozšiřuje povstání islamistů z Boko Haram z Nigérie a ozbrojené skupiny pravidelně útočí na příhraniční města. Středoafrický stát se také potýká s korupcí, která brzdí jeho rozvoj.

V afrických zemích není dlouholeté prezidentské vládnutí nijak výjimečné. Třiaosmdesátiletý Teodoro Obiang Nguema Mbasogo vládne od října 1982 Rovníkové Guineji, 92letý Biya o měsíc méně Kamerunu, 81letý Yoweri Museveni je u moci od ledna 1986 v Ugandě a 79letý Isalas Afwerki od května 1993 v Eritreji.

 
