Biden bude mít ve volbách problém. Je příliš starý, vadí podstatné části Američanů

Joe Biden minulý týden oznámil, že chce znovu kandidovat na prezidenta Spojených států. Vůbec poprvé se o místo v Bílém domě ucházel ještě před sametovou revolucí, a když před dvěma lety usedl do nejvyššího úřadu, byl vůbec nejstarším prezidentem v dějinách USA. Američané jsou si toho vědomi a průzkumy ukazují, že pro řadu z nich je politikův vysoký věk problém.

"Co se týče mého věku, nemohu říct, že bych na něj myslel, nemohu ani říct nějaké číslo. Vůbec to nevnímám," reagoval ve středu osmdesátiletý Biden na otázky novinářů, které se po oznámení jeho kandidatury zaměřovaly právě na věk. Prezident zdůraznil, že by se lidé měli podívat na jeho kampaň a hodnotit ho podle ní, informuje stanice NPR.

"Respektuji, že se na to zaměřili - já bych se na to také zaměřil. Než jsem se rozhodl kandidovat, pořádně jsem to prozkoumal a cítím se dobře. Jsem nadšený z pohledu do budoucna," dodal. Jenže nejen média, ale i američtí voliči řeší jeho věk.

Podle průzkumu, který si nechala vypracovat stanice NBC News, si 70 procent Američanů nepřeje, aby Biden obhajoval svůj mandát. To samé říká i 51 procent demokratů. Pro téměř polovinu z nich je hlavním důvodem prezidentův vysoký věk.

Pokud by byl Biden znovu zvolen, nastupoval by do úřadu v 82 letech a vládl by až do 86 let. Podle tabulek amerických úřadů je průměrná délka zbývajícího života 82letého muže necelých sedm let, a to s osmiprocentní pravděpodobností, že během následujícího roku umře, upozorňuje britská stanice BBC.

Podle Davida Axelroda, hlavního stratéga kampaně bývalého prezidenta Baracka Obamy a hlavního politického komentátora CNN, je jeho věk "nesporným faktorem". "Když se podíváte na průzkumy veřejného mínění a když sledujete cílové skupiny, lidé ho zmiňují jako první," říká. "Jsme v neprobádaných vodách, nikdy jsme neměli tak starého prezidenta."

Nudný politik, co tu byl vždycky

Magazín Economist připomíná, že se Joe Biden stal hlavním demokratickým kandidátem před čtyřmi roky hlavně proto, že se strana potřebovala shodnout na kandidátovi, který dokáže porazit Donalda Trumpa. Bidenovi v té době hrálo do karet, že už byl známou tváří americké politiky. V roce 1972 se stal jedním z nejmladších senátorů a během Obamovy vlády byl osm let jeho viceprezidentem.

"Byl mužem, který tu byl vždycky, mužem, jehož přitažlivost spočívala v tom, že v době přílišného politického vzrušení byl trochu nudný," hodnotí týdeník jeho minulou kandidaturu na prezidenta uprostřed pandemie koronaviru.

I nyní se USA nacházejí v podobné situaci. Nikdo z výrazných nebo vysoko postavených demokratů nechce Bidena vyzvat na souboj o stranickou nominaci a většina respektuje tradici, že prezident má právo usilovat o znovuzvolení.

Biden tak zřejmě otestuje své postavení u voličů až v souboji s kandidátem republikánů. Ty sice primárky teprve čekají a zájemců o nejvyšší post je hned několik, avšak podle všech průzkumů je Trump zatím jasným favoritem. Pro republikány to ale může přinášet jeden problém: Trump je jen o čtyři roky mladší než současný prezident. Kritizovat Bidena, že je na pozici příliš starý, by mohlo odradit i jeho vlastní voliče. Nicméně o Trumpovi si v průzkumu NBC myslelo "pouze" 60 procent Američanů, že by neměl kandidovat.

Stáří přináší i zkušenosti

Argumenty, že je Biden na Bílý dům moc starý, nejsou nijak nové. Loni se například 54 republikánů podepsalo pod dopis, ve kterém vyjadřují obavy nad prezidentovým mentálním stavem a požadují, aby se podrobil testu na demenci. Upozorňují na několik prezidentových přeřeknutí nebo zaváhání.

Biden ale letos získal potvrzení od lékařů, že je zdráv a schopen se úřadu věnovat na plno. Stále také cvičí pět dnů v týdnu.

Když před minulými volbami jeho kritici zmiňovali vyšší věk, argumentoval, že díky němu má ale také desítky let zkušeností ze Senátu, které mu pomáhají pro jednání. I Axelrod tvrdí, že vysoký věk je pro mnoho voličů symbolem zkušeností, nadhledu a rozumu, což zvlášť v době krize, jakou je současná ruská agrese na Ukrajině, hraje zásadní roli.

Nejstarší prezident v posledních volbách také překvapivě lákal mladé voliče, které se mu podařilo přitáhnout k urnám v rekordním počtu. "Mladí lidé v roce 2020 během demokratických primárek v drtivé většině podpořili nejstaršího kandidáta ve volbách, Bernieho Sanderse. A pak přišli v drtivém počtu hlasovat pro Joea Bidena," říká Cristina Tzintzún Ramirezová, šéfka progresivní neziskové organizace NextGen America.

Podle ní jsou pro mladé progresivní voliče důležitější zákony, které kandidát podporuje, než jeho věk. Mezi klíčová témata patří hlavně ochrana klimatu, reforma vlastnictví zbraní, legalizace marihuany nebo zrušení studentských dluhů, kterým se za poslední dva roky Biden aktivně věnoval.

Video: Biden v Kyjevě projevil solidaritu v souvislosti s blížícím se výročím války na Ukrajině (20. 2. 2023)