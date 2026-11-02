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Zahraničí

Nejsou to občané. Trump chce zabránit Kalifornii ve sčítání tisíců hlasů

ČTK
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Ministerstvo spravedlnosti USA v pondělí požádalo Nejvyšší soud, aby dočasně zabránil Kalifornii ve sčítání hlasovacích lístků, které poštou odevzdalo více než 20.000 registrovaných voličů. Ministerstvo o nich tvrdí, že pravděpodobně nejsou americkými občany. Krok přichází poté, co tuto žádost v pátek zamítl federální odvolací soud.

Trump
Americký prezident Donald TrumpFoto: CTK – Jacquelyn Martin
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Administrativa prezidenta Donalda Trumpa tak dále eskaluje právní bitvu, která může mít dopad na tisíce voličů ve volbách do Kongresu, které se budou konat v úterý, píše agentura Reuters.

Ministerstvo žádá pozastavení sčítání všech hlasovacích lístků, které považuje za sporné, dokud nebude ověřeno občanství voličů, kteří je odevzdali. Kalifornští úředníci nicméně seznam ministerstva podle agentury AP považují za „velmi nespolehlivý“ s tím, že pravděpodobně zahrnuje mnoho osob, které jsou americkými občany.

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Žádost ministerstva minulý týden ve středu zamítl okresní soud v Los Angeles s tím, že lidé, které federální vláda v minulosti na seznamech voličů v jiných státech označila za osoby bez amerického občanství, byli naturalizovanými občany USA.

„Nikdy dříve v amerických dějinách se federální vláda v předvečer voleb nesnažila přinutit státní a místní správy, aby se vzdaly svých vlastních ústavou garantovaných volebních postupů a poddaly se vůli výkonné moci,“ cituje Reuters soudce Davida Cartera.

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V Kalifornii, státě s převážně demokratickou voličskou základnou, probíhá hlasování již od počátku října. Úřady odeslaly hlasovací lístky zhruba 23 milionům registrovaných voličů, přičemž stovky tisíc lístků již byly zpracovány.

Ministerstvo spravedlnosti USA sdělilo volebním úředníkům ve všech 50 státech, že jim hrozí trestní stíhání v případě, že vědomě na voličských seznamech ponechají osoby bez amerického občanství nebo jim umožní hlasovat.

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Od roku 1996, kdy byl přijat zákon kriminalizující hlasování osob bez amerického občanství, se podle analýzy agentury Reuters vyskytlo pouze 129 případů, v nichž byli lidé z tohoto činu obviněni. Často se nejednalo o úmyslný podvod, ale například o administrativní chyby.

Americká ústava dává jednotlivým státům pravomoc pořádat volby, přičemž volby do federálních úřadů musí splňovat Kongresem stanovená kritéria. Takové rozdělení pravomocí podle agentury AP Trumpa frustruje.

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Prezident se opakovaně snažil do volebních procesů zasáhnout mimo jiné exekutivními příkazy, které ovšem soudy zablokovaly. Trump se také neúspěšně pokusil omezit hlasování poštou s tvrzením, že je podvodné.

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