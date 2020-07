Nejsou důkazy, říká advokát Rusa, kterého viní ze spolupráce s českou tajnou službou

Obhájce zadrženého poradce šéfa ruské vesmírné agentury Roskosmos Ivana Safronova, jehož ruské úřady podezírají, že českým zvláštním službám předal informace o ruských dodávkách zbraní na Blízký východ a do Afriky, tvrdí, že chybějí důkazy, které by jeho klienta usvědčovaly z vlastizrady. Uvedla to agentura TASS.

"Vyšetřování nijak neprokázalo podezření vůči Ivanovi (Safronovovi). Tím se tento případ liší od podobných kauz. Neexistují žádné důkazy, nic, co by mohlo nějak prokázat odůvodněnost podezření," řekl advokát Ivan Pavlov rozhlasové stanici Echo Moskvy. Safronova zadrželi agenti ruské tajné služby FSB v úterý ráno při odchodu z domova kvůli podezření, že informace, podléhající státnímu tajemství, předával tajné službě členské země NATO. Stíhán je podle paragrafu o vlastizradě, za což mu hrozí až 20 let za mřížemi. Soud na něj uvalil dvouměsíční vyšetřovací vazbu. Vyšetřovatele FSB v tomto případu podle TASS vede Alexandr Čaban, známý z případů šestasedmdesátiletého vědce Viktora Kudrjavceva a Kariny Curkanové, rovněž podezřelých ze špionáže a vlastizrady. Další Safronovův advokát Jevgenij Smirnov v úterý informoval, že ve spisu k případu se uvádí, že úkolem zadrženého bylo shromažďovat a předávat zprávy o vojensko-technické spolupráci Ruska s africkými zeměmi a o činnosti ruských ozbrojených sil na Blízkém východě v roce 2017. Tuto práci Safronov podle FSB dělal pro českou zpravodajskou službu Úřad pro zahraniční styky a informace (rozvědku), a sice ze zištných důvodů. Ruská média zaznamenávají, že české úřady se zdržují vyjádření k případu; konkrétně místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček Deníku N řekl: "Bez komentáře." Ještě v úterý se v Moskvě před sídlem tajné služby FSB a v Petrohradu konaly demonstrace na Safronovovu podporu pod heslem "Ruce pryč od novinářů". Zadržené demonstranty, vesměs novináře, policie po sepsání protokolů podle Echa Moskvy propustila. Safronov se stal poradcem generálního ředitele Roskosmos Dmitrije Rogozina od poloviny května. Předtím pracoval pro nezávislé deníky Kommersant a poté Vedomosti.