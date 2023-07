"Nejsmrtelnější uprchlická trasa." Vlny srážely lidi z lodi, říká migrant Romeo

Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic pomáhají na nejsmrtelnější uprchlické trase na světě – v centrálním Středomoří. Aktivně vyhledávají plavidla s uprchlíky, kteří na cestě do Evropy riskují svůj život. Aby se dostali z extrémně nebezpečné Libye, tráví hodiny a někdy i dny na moři, kde hloubka dosahuje jeden kilometr.

Dříve se uprchlíci vydávali na cestu přes Středozemní moře několika směry. Po roce 2015 ale Španělsko posílilo kontroly hranic, Turecko uzavřelo migrační dohodu s Evropskou unií a v Bulharsku se vybudoval bezpečnostní plot. Kvůli tomu je nynější primární trasou cesta z Libye na Sicílii.

Lidé z afrických zemí prchají často před násilím, perzekucí, chudobou nebo kvůli opakovanému porušování lidských práv. Často se tak v Libyi ocitají nejrůznější národy z Afriky, ale i Blízkého východu.

Právě v nebezpečné Libyi podle Lékařů bez hranic končí v koloběhu vydírání, násilí a zneužívání. Lidé se pak často rozhodnou riskovat vlastní životy tím, že se pokusí doplout do Evropy. Mnozí jsou na počátku zadrženi libyjskou pobřežní stráží, která uprchlíky umisťuje do detenčních táborů.



Některé migranty vyzvednou záchranáři na moři, ale mnoho z nich utone. Podle dat Úřadu vysokého komisaře pro uprchlíky (UNHCR) z let 2015 až 2022 se při pokusu o překročení Středozemního moře pohřešuje 22 tisíc lidí. Většina z nich pravděpodobně zahynula.

Lodě, které uprchlíky přepravují, často nejsou pro tak náročnou plavbu vůbec vhodné. Bývají také přeplněné a lidé v nich musí čelit těžkým podmínkám. "Vsadili nás do dřevěné lodě a řekli nám, že máme vyplout. Dostal jsem strach, když jsem loď uviděl poprvé. Muži, který ji měl na starosti, jsem řekl, že chci jít zpět, ale on řekl, že na to už je pozdě a že musíme vyrazit," říká o trase z Libye Syřan Yassin. Muž z Kamerunu Romeo zase popsal svou cestu do Evropy, při které silné vlny srážely lidi z člunu přímo do vody. "Vlny nadzvedly celý člun a zanechaly pět mrtvých," dodává.

V půlce června například v médiích rezonoval případ ztroskotané lodi s migranty, po které se ve Středozemním moři pátralo. Odhaduje se, že přepravovala 400 až 750 osob. V nemocnici skončilo kvůli podchlazení a vyčerpání pouze 25 zachráněných. Podle Gianluca Rocca z řecké pobočky Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) šlo o jednu z největších tragédií ve Středomoří.