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Zahraničí

„Nejsme banánová republika.“ Izrael se nemá k dohodě Trumpa s Íránem

ČTK

Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl v pondělí ráno izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak „není banánovou republikou“, ale svobodným a svrchovaným státem.

FILE PHOTO: U.S. President Trump meets Israeli PM Netanyahu at Trump’s Mar-a-Lago club, in Palm Beach
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu.Foto: REUTERS
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