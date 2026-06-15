„Nejsme banánová republika.“ Izrael se nemá k dohodě Trumpa s Íránem

Izrael není vázán dohodou mezi USA a Íránem, uvedl v pondělí ráno izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir na síti X. Podle Ben Gvira je Izrael vděčný americkému prezidentu Donaldu Trumpovi a má rád Spojené státy, avšak „není banánovou republikou“, ale svobodným a svrchovaným státem.
Připravujeme podrobnosti…
ŽIVĚ Masivní útok zasáhl i kyjevský klášter. "Zločin na křesťanské kultuře," zuří Zelenskyj
Pět záchranářů přišlo o život a pět dalších utrpělo zranění při ruských útocích na Charkov, oznámil ukrajinský ministr vnitra Ihor Klymenko. Hlavním terčem ruského útoku bylo podle ministra hlavní město Kyjev, kde si útok podle místních úřadů vyžádal čtyři mrtvé a více než dvě desítky raněných.
Nad francouzským vínem visí hrozba 100% cla. Trump se zlobí na Macrona
Americký prezident Donald Trump pohrozil zavedením 100procentního cla na francouzská vína, pokud Francie neodstraní daň z digitálních služeb, která se vztahuje na velké americké technologické společnosti. Informoval o tom dnes americký deník New York Post.
„Zkáza národního týmu.“ V Nizozemsku to po ztrátě vře, viníkem má být trenér
Kapitána nizozemských fotbalistů Virgila van Dijka zklamalo, že jeho tým dvakrát ztratil vedení a nakonec vstoupil do mistrovství světa jen remízou 2:2 s Japonskem.
Zrádný virus. Mezi dětmi se šíří jako blesk, příznaky jsou hodně nepříjemné
Jsou extrémně odolné. Pokud se někde objeví, musí se všechno vyčistit chlorovou dezinfekcí. Jinak mohou noroviry v místě přetrvávat a způsobit nákazu. Ta se projevuje zvracením, horečkami a silnými vodnatými průjmy a přepadává obvykle děti na letních táborech. Lidé by si proto měli dát pozor na dehydrataci. Podle odborníků si lze ale připravit užitečný rehydratační roztok i z domácích zdrojů.
Vypadá to na konec války, Trump dohodl mír s Íránem. Má to jednu důležitou podmínku
Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf dnes oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Všechny podrobnosti zatím nejsou známy. Premiér Šaríf uvedl, že oficiální podpis se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Jeho slova posléze potvrdili americký prezident Donald Trump a íránští představitelé.