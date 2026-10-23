Nejsilnější za posledních pět let. Zemětřesení v Tibetu si vyžádalo nejméně 16 mrtvých

Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů, tamní úřady hlásí nejméně 16 mrtvých, 32 zraněných a stovky zřícených domů v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti. V pátek o tom informovaly tiskové agentury AP a AFP s odvoláním na čínskou státní agenturu Nová Čína.
V důsledku zemětřesení se zřítilo nejméně 339 domů, pátrací a záchranné práce stále pokračují, uvedly úřady města Nagčhu. Ze zraněných osob je 11 ve vážném stavu. Záchranné týmy z řad policie a hasičů staví stany pro osoby, které kvůli zemětřesení přišly o střechu nad hlavou, dodaly úřady.
Podle čínské státní televizní stanice CCTV šlo o nejsilnější zemětřesení v regionu za posledních pět let. Americká geologická služba (USGS) uvedla, že k zemětřesení došlo ve 22:33 místního času (16:33 SELČ).
Jeho epicentrum se nacházelo asi 190 kilometrů severovýchodně od Nagčhu v řídce osídlené vysokohorské oblasti severního Tibetu.
Ohnisko zemětřesení se podle ní nacházelo v hloubce 18 kilometrů. Nagčhu leží asi 230 kilometrů severně od hlavního města Tibetu, Lhasy.
Zemětřesení v tomto regionu jsou poměrně častá. Loni v lednu si zemětřesení o síle 6,8 stupně v Tibetu nedaleko hranic s Nepálem vyžádalo nejméně 126 mrtvých a na dvě stovky zraněných.
Připomeňte si: Věž katedrály v Manizalesu se při silném zemětřesení zřítila k zemi
Podvodné dokumenty, nesouhlas rodičů. Korejské adopce do USA provázely šokující okolnosti
Tisíce lidí narozených v Jižní Koreji, kteří byli adoptováni do Spojených států, zjišťují, že jejich adopce mohly být založeny na podvodných dokumentech nebo se uskutečnit bez souhlasu biologických rodičů. Někteří z nich také popisují zkušenosti s týráním v adoptivních rodinách a zařízeních pro děti. Informoval o tom ve čtvrtek deník The Guardian.
„Kandidát na zákrok roku.“ Brankář nadchl NHL skvělou reakcí
Podívejte se, jak se předvedl ruský brankář Jaroslav Askarov v utkání hokejové NHL proti Ottawě. Agentura AP označila v titulku jeho počin za "kandidáta na zákrok roku".
Zemřel herec Tom Skerritt. Hvězda Vetřelce a Top Gunu se dožila 93 let
Filmový svět zasáhla smutná zpráva. Ve věku 93 let zemřel americký herec Tom Skerritt, jehož diváci znají především z kultovních snímků Vetřelec, Top Gun nebo válečné komedie MAS*H. Během své dlouholeté kariéry ztvárnil desítky nezapomenutelných postav a prosadil se také na televizních obrazovkách. O jeho úmrtí, ke kterému došlo 21. října, informoval server Deadline s odvoláním na hercovu rodinu.
Strnadova noční můra? Miliardář Drda se definitivně usadil v kopřivnické tatrovce
Po roce a půl je jasno. Do majetkové struktury automobilky Tatra Trucks přibyl třetí velký hráč. Michala Strnada a podnikatelku Denisu Materovou doplnil Martin Drda, jehož firma STV patří ve zbrojních zakázkách české armády k hlavním konkurentům Strnadovy skupiny CSG. Nejbohatší Čech si v kopřivnickém výrobci náklaďáků dál drží majoritu, Materová s Drdou s ním chtějí jednat o budoucnosti značky.
Pastrňák řádil při skvělém představení Bostonu
David Pastrňák dvěma góly a dvěma asistencemi dovedl v NHL hokejisty Bostonu k výhře nad Nashvillem 6:0.