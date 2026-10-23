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Zahraničí

Nejsilnější za posledních pět let. Zemětřesení v Tibetu si vyžádalo nejméně 16 mrtvých

ČTK
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Tibet zasáhlo zemětřesení o síle sedmi stupňů, tamní úřady hlásí nejméně 16 mrtvých, 32 zraněných a stovky zřícených domů v prefektuře Nagčhu na severu autonomní oblasti. V pátek o tom informovaly tiskové agentury AP a AFP s odvoláním na čínskou státní agenturu Nová Čína.

Záchranné složky u poškozené budovy po zemětřesení ve městě Nagčhu.
Záchranné složky u poškozené budovy po zemětřesení ve městě Nagčhu.Foto: REUTERS – Nagqu Police Department
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V důsledku zemětřesení se zřítilo nejméně 339 domů, pátrací a záchranné práce stále pokračují, uvedly úřady města Nagčhu. Ze zraněných osob je 11 ve vážném stavu. Záchranné týmy z řad policie a hasičů staví stany pro osoby, které kvůli zemětřesení přišly o střechu nad hlavou, dodaly úřady.

Podle čínské státní televizní stanice CCTV šlo o nejsilnější zemětřesení v regionu za posledních pět let. Americká geologická služba (USGS) uvedla, že k zemětřesení došlo ve 22:33 místního času (16:33 SELČ).

Mnoho lidí muselo kvůli zemětřesení přespat v nouzových podmínkách.
Mnoho lidí muselo kvůli zemětřesení přespat v nouzových podmínkách.Foto: REUTERS – SOCIAL MEDIA

Jeho epicentrum se nacházelo asi 190 kilometrů severovýchodně od Nagčhu v řídce osídlené vysokohorské oblasti severního Tibetu.

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Ohnisko zemětřesení se podle ní nacházelo v hloubce 18 kilometrů. Nagčhu leží asi 230 kilometrů severně od hlavního města Tibetu, Lhasy.

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Zemětřesení v tomto regionu jsou poměrně častá. Loni v lednu si zemětřesení o síle 6,8 stupně v Tibetu nedaleko hranic s Nepálem vyžádalo nejméně 126 mrtvých a na dvě stovky zraněných.

Připomeňte si: Věž katedrály v Manizalesu se při silném zemětřesení zřítila k zemi

Věž katedrály v Manizalesu se při silném zemětřesení zřítila k zemi. | Video: Reuters
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