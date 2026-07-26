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Zahraničí

Nejrychlejší šíření v historii. V Kongu vzrostl počet případů eboly na 3075

ČTK

Počet potvrzených případů eboly v Kongu vzrostl na 3075 včetně 1354 úmrtí, informovala agentura Reuters s odkazem na data místních úřadů zveřejněných v sobotu.

FILE PHOTO: Cut off from Kinshasa, Congo's AFC/M23 rebels built their own Ebola response
Ebola v Kongu (ilustrační foto).Foto: Reuters
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V pátek zveřejněná bilance uváděla 2973 nakažených a 1309 mrtvých. Podle Reuters jde o nejrychleji se šířící epidemii eboly v historii.

V severovýchodní provincii Ituri, kde epidemie v polovině května propukla, je zaznamenáno téměř 90 procent potvrzených případů. Epidemie se i přes rozšiřující se opatření šíří rychleji, než ji zdravotnické úřady dokážou sledovat.

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Boj proti epidemii brzdí nedostatek finančních prostředků, útoky na zdravotnická zařízení, pokračující ozbrojený konflikt ve východním Kongu a nedůvěra mezi místními komunitami.

V zemi také pokračují časté stávky zdravotníků kvůli nevyplaceným mzdám, což dále ztěžuje situaci v oblasti. Před léčebným centrem v sobotu protestovalo zhruba sto zdravotníků. Tvrdí, že nevyplacené prémie podkopávají jejich motivaci a ohrožují péči o pacienty. Zdravotníci vyzvali konžské úřady, aby jim co nejdříve vyplatili mzdy, aby se tak mohli vrátit do práce.

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Ebola je virové onemocnění, které se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením a k symptomům patří horečka, zvracení, průjem či bolesti svalů.

Nejnovější, už 17. epidemii eboly v Kongu způsobila varianta viru Bundibugyo, proti němuž zatím neexistuje schválená vakcína ani specifická léčba.

pon

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