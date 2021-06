Video: Potřásl rukou, pak rychle udeřil. Macron dostal od muže v davu facku

Pokud by se nyní v Itálii konaly parlamentní volby, skončila by krajně pravicová strana Bratři Itálie (FdI) těsně druhá za protiimigrační Ligou. Vyplývá to z průzkumu volebních preferencí agentury SWG, který dnes zveřejnila stanice Tg La7. Pro stranu Bratři Itálie by aktuálně hlasovalo 20,1 procenta voličů, Liga má nyní podporu 21,4 procenta lidí.

Strana Bratři Itálie je nyní jedinou opoziční parlamentní stranou, protože všechny ostatní podporují vládu národní jednoty vedenou premiérem Mariem Draghim. Předsedkyně Giorgia Meloniová doufá, že díky této pozici získá další příznivce, kteří jsou se současným kabinetem nespokojení. V předcházejících volbách v roce 2018 získali FdI jen něco přes čtyři procenta hlasů.

FdI, která bývá označována za postfašistickou stranu a je známá ostře protiimigračními postoji, předem odmítla i volební spojenectví, které chystá strana Liga Mattea Salviniho a strana Vzhůru Itálie bývalého premiéra Silvia Berlusconiho. Ta má podle průzkumu podporu zhruba sedmi procent voličů. Volby mají být v Itálii v roce 2023.

Levicovou Demokratickou stranu (PD) a protestní Hnutí pěti hvězd (M5S), které až donedávna tvořily vládní koalici vedenou premiérem Giuseppem Contem, by podle průzkumu volilo 19, respektive 16 procent voličů.