"Nejpodivnější zabijáci." Ukrajinci se inspirují souboji první světové války

Ukrajinci nasadili opakovaně do boje "nejpodivnější zabijáky dronů", píše americký server Forbes. Má to dokazovat i fotografie z června, která kolovala na sociálních sítích. Ruský dron zaznamenal, jak se k němu blížil cvičný letoun s vrtulovým pohonem Jakovlev Jak-52 ze 70. let s dvoučlennou posádkou.

0:31 První záběry z dubna ukazují sestřelení dronu Orlan, druhé video z června natočil ruský dron | Video: Telegram/ButusovPlus