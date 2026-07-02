Nejodvážnější žádost o ruku? Na špičce Empire State Building řekla ano. Pak se vše zvrtlo.

Ruský pár známých vyznavačů extrémních výškových výstupů ve středu vyšplhal až na samotnou špičku mrakodrapu Empire State Building v New Yorku. Nad ulicemi Manhattanu ve výšce 443 metrů rozvinul transparent vyzývající ke světovému míru a předvedl spektakulární žádost o ruku. Odvážná akce ale skončila zatčením obou aktérů.
Angela Nikolauová a Ivan Beerkus, oblečení v černých outfitech bez rukávů, svůj výstup průběžně dokumentovali na sociálních sítích. Nakonec se usadili na konstrukci anténního stožáru těsně pod červeným světlem na jeho špičce.
Do větru rozvinuli černý transparent s bílým nápisem „Až síla lásky přemůže lásku k moci, svět pozná mír“.
Záběry z vrtulníku krátce po půl jedné odpoledne místního času zachytily dvojici, jak pomalu sestupuje na nižší plošinu anténní konstrukce. Tam Ivan Beerkus poklekl na jedno koleno a požádal Angelu Nikolauovou o ruku. Následovalo objetí a polibek.
Nikolauová, která měla na hlavě svou charakteristickou masku připomínající Catwoman, si pak nadšeně prohlížela zásnubní prsten a fotografovala si ho pro Instagram.
Dvojice se proslavila nelegálními výstupy na nejvyšší budovy světa v rámci fenoménu známého jako rooftopping. Jejich životní i partnerský příběh zachytil dokumentární film „Skywalkers: A Love Story“, který v roce 2024 uvedl Netflix.
Policie pár obvinila z několika trestných činů
Newyorská policie kvůli incidentu uzavřela okolí Empire State Building a později oznámila, že oba lezce zadržela bez použití síly.
Podle policie byli identifikováni jako Angelina Nikolauová (33) a Ivan Kuzněcov (32). Čelí několika obviněním, mimo jiné z vloupání, ohrožení z nedbalosti, poškození cizí věci, neoprávněné manipulace s majetkem, neoprávněného vstupu a narušování veřejného pořádku.
Policie neuvedla, zda po obvinění zůstali ve vazbě. Stále také není jasné, jak se dvojici podařilo proniknout až k anténnímu stožáru.
Přísně střežená dominanta New Yorku
Empire State Building patří k nejstřeženějším budovám v New Yorku. Po teroristických útocích z 11. září 2001 byla bezpečnostní opatření u podobných staveb výrazně zpřísněna.
Výstup se navíc odehrál v době, kdy město sužuje vlna veder a zároveň se připravuje na očekávanou svatbu zpěvačky Taylor Swift a hvězdného hráče amerického fotbalu Travise Kelce i na oslavy 250. výročí přijetí americké Deklarace nezávislosti.
„Lezení po střechách je normální“
Empire State Building byl postaven v roce 1931 a po několik desetiletí byl nejvyšší budovou světa. Turisté mohou vystoupat na vyhlídku ve 102. patře, přístup na zhruba 61 metrů vysoký anténní stožár nad ní je však přísně zakázán.
Mluvčí budovy označil středeční akci dvojice za „neoprávněný incident“ a s nadsázkou poznamenal, že si pár mohl místo riskantního kaskadérského kousku objednat oficiální balíček Happily Ever Empire Proposal Package, který umožňuje uspořádat žádost o ruku na vyhlídce za 1000 dolarů.
Angela Nikolauová má odvahu zřejmě v genech. Její otec, ruský cirkusový artista Dmitrij Nikolau, o výstupu své dcery věděl už ve chvíli, kdy mu volal reportér agentury Reuters.
„Myslím, že lézt po střechách je normální v jakékoli zemi, včetně Spojených států. Je to v souladu s každou ústavou,“ řekl. Na otázku, zda má po jejím zatčení obavy, odpověděl s klidem: „Proč bych se měl bát? Sám lezu po střechách.“