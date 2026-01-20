Tisíce ukrajinských dětí z okupovaných území procházejí v Rusku systematickou militarizací. Vyšetřování jednotky pro válečné zločiny serveru Kyiv Independent odhalilo, že pod dohledem ruských důstojníků a veteránů z Wagnerovy skupiny se teenageři učí ovládat drony, zacházet se zbraněmi a kopat zákopy. Cílem těchto programů je připravit mladé Ukrajince na službu v ruských ozbrojených silách.
Vysoce postavení ruští důstojníci organizují vojenské výcvikové programy pro ukrajinské děti z okupovaných území a dohlížejí na systém jejich militarizace. Klíčovou roli v tomto procesu hraje síť „Warrior Center“, kterou v roce 2022 založilo Rusko na přímý rozkaz Vladimira Putina.
Podle zjištění listu Kyiv Independent jsou teenageři z okupovaných částí Chersonské, Záporožské, Luhanské a Doněcké oblasti odváženi do ruského Volgogradského kraje. V tamním táboře Avangard absolvují výcvik v rámci programu s názvem „Čas mladých hrdinů“, který má výslovně za cíl připravit mládež na službu v ruské armádě.
Výcvik pod dohledem válečných zločinců
Ukrajinské děti čeká v táborech přísná disciplína a bojové cvičení. Učí se ovládat bojové drony, minovat či odminovat oblasti, používat granáty, střelné zbraně či kopat zákopy nebo využívat rádiovou komunikaci. Jednou z dětí byla i šestnáctiletá Oksana, která se výcviku zúčastnila v roce 2024.
List identifikoval nejméně 25 instruktorů, kteří se na výcviku dětí podíleli – nejčastěji se jedná o veterány ruské invaze na Ukrajinu. Mezi nimi je například Jegor Sokov, bývalý žoldnéř z Wagnerovy skupiny, který nyní učí rádiovou komunikaci.
Vedení celého centra tvoří lidé s kontroverzní minulostí. Předsedou dozorčí rady je ruský poslanec Viktor Vodolackij, zatímco velitelem centra je plukovník Andranik Gasparjan. Gasparjanovi podřízení jsou přitom ukrajinskými prokurátory obviňováni z válečných zločinů, včetně vražd civilistů, únosů a znásilnění nezletilé osoby.
Ze školáka instruktorem
Zneužívání dětí pro vojenské účely ilustruje i příběh Anatolije Juška z Doněcku. Když Rusko v roce 2014 poprvé napadlo Ukrajinu, byl ještě školákem. Prošel ruskou indoktrinací v hnutí Mládežnická armáda (Yunarmiya) a v 19 letech se dobrovolně přihlásil do probíhající invaze. Dnes, po demobilizaci, se kruh uzavřel – Juško sám trénuje další generaci dětí v centru Warrior Center.
Rozsah celého systému je alarmující. Jen za rok 2024 prošlo těmito militarizačními programy ve Volgogradu 1290 ukrajinských dětí z okupovaných území.
Zatímco Moskva tyto aktivity prezentuje jako „vlasteneckou výchovu“, realita v táborech podle svědectví a důkazů shromážděných Kyiv Independent odpovídá systematické přípravě budoucích vojáků, které Rusko v budoucnu nasadí proti jejich vlastní zemi.