Nejnovější záběry z wuchanské laboratoře. Takto Čína vyvrací únik viru

Spekulace kolem laboratorního úniku nového typu koronaviru z pracoviště wuchanského institutu virologie se delší dobou šíří na internetu. Na přelomu dubna a května tyto domněnky silně posílily výroky amerického ministra zahraničí Mikea Pompea. Čínská strana se od té doby snaží všemi dostupnými prostředky podobné zprávy vyvracet.

Před týdnem proto vznikla další reportáž čínské státní televize CGTN, ve které redaktorka vede rozhovor s ředitelem laboratoře pro biologickou bezpečnost Jüanem Č'-Mingem. Přímo uvnitř pracoviště Ming vysvětluje, proč podle něj k úniku nemohlo dojít.

"Naše laboratoř je bezpečná, pracujeme tu v souladu s přísnými pravidly a zákony. Nestaly se tu žádné nehody, při kterých by unikly nebezpečné patogeny," tvrdí Ming v rozhovoru pro čínskou televizi. "Kvůli strachu, pocitu beznaděje a nedostatku informací si hodně lidí začalo myslet, že pandemie souvisí s nejbližší laboratoří. Když se o naší práci lidé dozvědí víc informací, pomluvy zmizí."

"Existují nesmírné důkazy o tom, že vzešel odtud," prohlásil Pompeo s poukazem na laboratoř ve Wu-chanu. "Čína je známá sklonem infikovat svět a využívat laboratoří, aniž by respektovala normy," pokračoval Pompeo. "Není to poprvé, co je svět vystaven nebezpečí kvůli viru pocházejícímu z čínských laboratoří," dodal.

Pompeo se nevyjádřil k tomu, zda byl vir uměle vytvořený. Poznamenal ale, že souhlasí se zprávou amerických tajných služeb, které vylučují genetickou modifikaci viru nebo jeho umělé vytvoření. Američané tak stále trvají na svém původním podezření, že se nový koronavirus mohl rozšířit z laboratoře nešťastnou náhodou, například při neopatrné manipulaci. Čína podobná obvinění odmítá.

Původ nového koronaviru je předmětem diskuse od doby, kdy se koncem minulého roku objevil v Číně. Světová zdravotnická organizace (WHO) v dubnu uvedla, že všechny dostupné důkazy ukazují na netopýry v Číně jako na původce nového koronaviru, není ale jasné, jak virus překonal druhovou bariéru a přenesl se na lidi.