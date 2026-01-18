Nejnovější záběry odhalují děsivé praktiky Rusů. Na frontě jsou „africká jatka“

Ruská armáda znovu sází na bojovníky ze zahraničí. Na sociálních sítích kolují videa, která ukazují záběry afrických mladíků na frontě. Ruští vojáci se jim často posmívají a rasisticky je urážejí. Africké žoldáky přitom často čeká jistá smrt.
„Podívejte se, kdo s námi bojuje. Kamerun je s námi! Kamerun je s námi! Všichni jsme v haj*lu,“ říká ruský voják, který se v zákopech natáčí s Karlsonem, africkým mladíkem z Kamerunu.
„Podívejte se na ty postradatelné. A ještě si zpívají. Za chvíli je pošleme do boje. Tam už je ten zpěv přejde,“ komentuje v dalším videu voják, který natáčí skupinku afrických vojáků, jak zpívají uprostřed mrazů na frontě.
Asi nejděsivější video zachycuje mladíka s volacím znakem Francis, který má na hrudi přivázanou protitankovou minu. Toho žene ruský voják ven z úkrytu. Přitom na něj pokřikuje rasistické nadávky a říká mu, že bude „otvírák“. Tedy že poběží jako první při útoku na ukrajinské pozice.
Na frontu se často dostali nedobrovolně
Tisíce Afričanů byly údajně zlákány na frontu buď pod falešnými záminkami, nebo s vidinou vysokého výdělku. Moskva chce bojovníky z ciziny nahradit těžké ztráty ve vlastních řadách. Často se přitom mladíci na frontě ocitnou nedobrovolně.
„Rusko jim často naslibuje spoustu výhod a bezpečnou práci. Jakmile se ovšem ocitnou na frontě, stane se z nich potrava pro děla,“ říká ukrajinský velvyslanec v Jihoafrické republice pro britský Telegraph.
Ruské praktiky mimo jiné ukazuje skandál v Jihoafrické republice, ve kterém čelí dcera bývalého prezidenta Jacoba Zumy obvinění, že najala 17 mužů, aby nedobrovolně bojovali na frontě na Donbase. Muži už kontaktovali svoji vládu, která se je snaží dostat zpět do bezpečí.
Několik afrických zemí přitom nedávno varovalo před podvodníky, kteří slibují pracovní a studijní příležitosti v Rusku. Místo toho ale uchazeči často končí na frontě.
Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo minulý podzim, že po boku ruských ozbrojených sil bojuje na Ukrajině více než 1400 občanů z asi tří desítek afrických států.
Kdo všechno bojuje za Rusko?
To, že na Ukrajině bojuje v řadách ruské armády spousta cizinců, není žádnou novinkou. Nejvíce se v minulých letech mluvilo o severokorejských vojácích, kteří pomáhali Rusům vytlačit Ukrajince z Kurské oblasti.
Ukrajinské Centrum pro boj s dezinformacemi ale tvrdí, že Rusko najalo cizince dokonce ze 128 zemí světa. Podle něj k tomu Moskva využívá podvodná náborová centra, soukromé společnosti a oficiální diplomatické a kulturní instituce.
„Stovky a tisíce občanů různých zemí byly vtaženy do války podvodem, nátlakem nebo za peníze,“ uvedlo Centrum pro boj s dezinformacemi. Podle jeho informací se k ruské armádě připojilo od začátku agrese v roce 2022 více než 18 tisíc žoldnéřů z celého světa.