„Nejnebezpečnější vůbec,“ Trump kritizoval demokratické kandidáty do Kongresu

Úterní volby do Kongresu jsou těmi nejdůležitějšími v našem životě a demokratičtí kandidáti do Kongresu jsou těmi nejnebezpečnějšími vůbec. V pondělí to prohlásil americký prezident Donald Trump v posledním projevu před volbami, pro jehož přednesení si vybral jezírko u Lincolnova památníku ve Washingtonu.
Podle agentury AP to byla neobvyklá volba místa pro řeč, jejímž cílem mělo být přimět Američany podpořit republikánské kandidáty. Přestože úvodních více než 25 minut proslovu Trump věnoval převážně technickému stavu a opravě tohoto jezírka, posléze se vyjádřil i ke kriminalitě v hlavním městě, ke konfliktu s Íránem či k ekonomické situaci Spojených států.
Trump v projevu napadl Demokratickou stranu a její kandidáty, kteří podle něj chtějí zvýšit daně v řádu bilionů dolarů, „otevřít hranici“, aby přes ni proudili migranti, kteří je posléze budou volit, či umožnit zdravotní péči pro transsexuální děti, kterou nazval „transgenderovým mrzačením“. Demokratického kandidáta do Senátu Abdula El-Sayeda ze státu Michigan prezident označil za džihádistu.
Ohledně kriminality ve Washingtonu Trump uvedl, že i díky nasazení národní gardy se počet zločinů snížil o více než 90 procent. Podle prezidenta bylo z města „odstraněno“ zhruba 5000 zločinců a Washington je tak opět bezpečným městem, které vyhledávají turisté.
„Snadno vítězíme proti Íránu,“ uvedl Trump o válce, kterou USA a Izrael zahájily v únoru. Írán podle něj již nemá žádné námořnictvo ani protivzdušnou obranu a chce dosáhnout dohody. „Mohlo by k tomu dojít,“ dodal prezident.
Trump také prohlásil, že během jeho druhého prezidentského mandátu bylo ve Spojených státech vytvořeno bohatství ve výši 25 bilionů dolarů, což mimo jiné přičetl clům na dovoz zboží.
Kromě podrobností týkajících se renovace jezírka, které Trump dokládal detailními fotografiemi potrubí či spárů mezi žulovými kameny, prezident hovořil o zkrášlování celého hlavního města a jeho památek administrativou, v jejímž čele stojí.
Mimo jiné připomenul plánované zvelebení golfového hřiště ve Washingtonu, kde budou podle něj moci hrát i obyvatelé města, kterým bude poskytnuta sleva.
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