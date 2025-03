Nejnebezpečnější město Ukrajiny. Drony mrzačí civilisty, trefují i autobusy s dětmi

Neustálé bzučení dronů, letecké poplachy a výbuchy dělostřeleckých granátů. Tak vypadá každodenní život obyvatel frontového města Cherson, které je po osvobození ukrajinskou armádou neustále ostřelováno z druhé strany Dněpru. Ruské opevněné pozice jsou blízko a ve městě není v bezpečí v podstatě nikdo.

Když na konci roku 2022 ukrajinská armáda osvobodila na jihu země strategicky důležité město Cherson, civilisté vítali své zachránce s jásotem. Ruské jednotky byly vytlačeny na druhý břeh řeky Dněpr a zdálo se, že tehdy chystaná letní ofenziva by mohla město dostat z dostřelu ruských děl a dronů. Letní ofenziva z roku 2023 se ale nezdařila, a Rusové tak z dobře opevněných pozic ostřelují město, což potvrzuje guvernér Chersonské oblasti Oleksandr Prokudin, který mluví o 600 až 700 dronových útocích týdně, informuje agentura Reuters.

Kdysi 300tisícové město obývá nyní kolem 60 tisíc lidí, kteří se i přes neutuchající ruské útoky rozhodli zůstat. "Nikdy nebude mír, dokud zůstanou na druhé straně řeky. Bude to neustálý teror, musíme je odtamtud dostat," líčí z nemocničního lůžka 64letý Serhyj, který přišel cestou do práce o nohu po útoku dronem. Kvůli nekončícím útokům a neustálému "bzučení" dronů nad hlavami lidí je Cherson označován za nejnebezpečnější město Ukrajiny.

O tom, jak je nebezpečné se pohybovat po městských ulicích, mluví i třicetiletý Ihor, který byl zasažen granátem z dronu v momentě, kdy se snažil chytit telefonní signál. "Nechci, aby byli do nemocnice takto přiváženi další lidé. Věříme, že Trump letos ukončí válku a bude mír," doufá zraněný muž a odkazuje na jednání vyjednavačů, kteří se scházejí v Saúdské Arábii.

Samotní Rusové odmítají, že by záměrně útočili na civilisty a podle vyjádření čelních ruských představitelů směřují své údery pouze na vojenské pozice a logistická stanoviště Ukrajinců. Podle osmatřicetiletého řidiče autobusu ale ruští dronisté přes palubní kamery moc dobře vědí, na koho míří. "Terorizují obyvatelstvo. Je to velmi děsivé, zvláště když máte v autobusu malé děti," popisuje ruské útoky řidič oděný do neprůstřelné vesty a přilby.

V bezpečí se nemohou cítit ani lidé v chersonské nemocnici. Od listopadu 2022 na ni zamířilo nejméně 21 útoků. "Opravdu si už přeji, aby to všechno skončilo. Naši lékaři pod neustálým bombardováním psychicky vyhoří," stěžuje si na ruské ostřelování vedoucí lékař Viktor Korolenko. V areálu nemocnice mnoho lékařů a pomocného personálu doslova "žije", protože jejich domovy zničili ruští okupanti.

Záběry z ruského dronu, který zasáhl střechu v Chersonu (video je z poloviny března roku 2025)