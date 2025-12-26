Přeskočit na obsah
Zahraničí

Nejméně šest lidí zemřelo při explozi v mešitě v syrské provincii Homs

ČTK

Nejméně šest lidí zemřelo a 21 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP.

Obléhaný Homs
Kouř nad Homsem.Foto: Reuters
Syrská organizace pro lidská práva, která sídlí v Británii a v Sýrii má rozsáhlou síť zdrojů, podle AFP uvedla, že není zřejmé, zda explozi způsobil sebevražedný atentátník, či zda do mešity někdo nastražil výbušniny.

Syrské ministerstvo vnitra uvedlo, že mešita se stala cílem „teroristické exploze“. Podle ministerstva k útoku došlo při ranní modlitbě. Syrská státní agentura SANA uvedla, že příčina exploze se vyšetřuje.

Jeden z místních AFP sdělil, že lidé slyšeli hlasitou explozi, po které v sousedství vypukl chaos a panika. "Nikdo se neodvažuje vyjít z domu. A slyšíme sirény sanitek," dodal.

Na jedné z fotografií z interiéru mešity zveřejněných agenturou SANA je podle AFP vidět díra ve zdi, černý kouř a rozházené knihy.

V Sýrii byl loni v prosinci po více než 24 letech u moci svržen režim diktátora Bašára Asada. Nové syrské vedení se od té doby potýká s výbuchy násilí a bojů v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami. Vlna násilností letos zasáhla mimo jiné oblasti obývané drúzy i alavity, k nimž patří také svržený Asad.

V Homsu žijí hlavně sunnité, ale nachází se tam také několik převážně alavitských oblastí. Alavité jsou relativně malá odnož islámu kombinující šíitský islám s mysticismem a dalšími prvky; i kvůli tomu, že část jejich učení je zahalená tajemstvím, bývají někdy označováni za sektu. V Sýrii tvoří deset až 15 procent obyvatel, nadměrný význam získali právě za vlády Asada, jehož rodina se mezi ně počítala.

