Nejméně šest lidí zemřelo při explozi v mešitě v syrské provincii Homs

Nejméně šest lidí zemřelo a 21 dalších utrpělo zranění při výbuchu v mešitě v syrské provincii Homs v oblasti, kde žijí převážně menšinoví alavité, píše agentura AFP.
Syrská organizace pro lidská práva, která sídlí v Británii a v Sýrii má rozsáhlou síť zdrojů, podle AFP uvedla, že není zřejmé, zda explozi způsobil sebevražedný atentátník, či zda do mešity někdo nastražil výbušniny.
Syrské ministerstvo vnitra uvedlo, že mešita se stala cílem „teroristické exploze“. Podle ministerstva k útoku došlo při ranní modlitbě. Syrská státní agentura SANA uvedla, že příčina exploze se vyšetřuje.
Jeden z místních AFP sdělil, že lidé slyšeli hlasitou explozi, po které v sousedství vypukl chaos a panika. "Nikdo se neodvažuje vyjít z domu. A slyšíme sirény sanitek," dodal.
Na jedné z fotografií z interiéru mešity zveřejněných agenturou SANA je podle AFP vidět díra ve zdi, černý kouř a rozházené knihy.
V Sýrii byl loni v prosinci po více než 24 letech u moci svržen režim diktátora Bašára Asada. Nové syrské vedení se od té doby potýká s výbuchy násilí a bojů v oblastech obývaných převážně náboženskými či etnickými menšinami. Vlna násilností letos zasáhla mimo jiné oblasti obývané drúzy i alavity, k nimž patří také svržený Asad.
V Homsu žijí hlavně sunnité, ale nachází se tam také několik převážně alavitských oblastí. Alavité jsou relativně malá odnož islámu kombinující šíitský islám s mysticismem a dalšími prvky; i kvůli tomu, že část jejich učení je zahalená tajemstvím, bývají někdy označováni za sektu. V Sýrii tvoří deset až 15 procent obyvatel, nadměrný význam získali právě za vlády Asada, jehož rodina se mezi ně počítala.
ŽIVĚMírový plán je z 90 procent hotový, oznámil Zelenskyj. V neděli se sejde s Trumpem
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj chce v neděli jednat se svým americkým protějškem Donalem Trumpem a hovořit o otázkách na cestě k míru, které zatím postrádají kompromis. Plán označil za hotový z 90 procent.
Indové tančící na Rudém náměstí. Ruskou ekonomiku mají „spasit“ statisíce migrantů
Tanec na Rudém náměstí či flirtování s ruskými dívkami. Sociální sítě zaplavila videa indických migrantů, kteří v Rusku hledají lepší život. Záběry ilustrují zemi poznamenanou demografickým úbytkem a nedostatkem pracovní síly, v níž se právě indičtí pracovníci mají stát klíčovým řešením rostoucí personální krize.
Nejnenáviděnější. Charlie Sheen tenisu. Chilský úkaz udivoval hrou i bizarním chováním
Měl být jednou z nejzářivějších tenisových hvězd a nějaký čas jí i byl. Nakonec ale potenciál zcela nenaplnil. Místo toho se o něm často referuje jako o jednom z nejnenáviděnějších mužů v historii hry. Slavný Chilan Marcelo Ríos byl světovou jedničkou, bořil konvence, elektrizoval publikum a jeho kariéru provázely mnohé skandály a kontroverze. Právě dnes slaví 50. narozeniny.
Nejméně 15 lidí utrpělo zranění při útoku nožem a chemikálií v japonské továrně
Útočník pobodal osm lidí a dalších sedm osob potřísnil chemikálií v továrně v japonském městě Mišima. Úřady podle agentury AP uvedly, že chemikálií použitou při útoku je zřejmě bělidlo.
„Spadlo ti to. Asi vítr, ne?“ Při natáčení S čerty nejsou žerty došlo i na popáleniny
Patří k nejoblíbenějším českým filmovým pohádkám a za čtyřicet let své existence si získala fanoušky několika generací. Podle databáze ČSFD je dokonce nejlépe hodnocenou českou filmovou pohádkou vůbec, těsně před klasikou Byl jednou jeden král z roku 1954.