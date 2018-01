Nejméně 36 lidí zemřelo při nehodě autobusu ve východní Indii

před 2 hodinami

Nejméně 36 lidí zemřelo poté, co autobus sjel z mostu do řeky v indickém státě Bangla. Policie na místo přijela se značným zpožděním, což rozlítilo shromážděný dav natolik, že na její příslušníky zaútočil. Autobus převážející přes 50 osob se zřítil do řeky z výšky devíti metrů. "Záchranáři dosud nalezli 36 těl," řekl místní ministr dopravy po šesti hodinách záchranných prací. Devět zraněných bylo převezeno do místní nemocnice. Přes pět osob se stále pohřešuje. Na záchranu pasažérů nejprve přispěchali kolemjdoucí. Na policisty, kteří dorazili mnohem později, dav začal házet kameny. Ti na oplátku proti nim použili slzný plyn. Dav převrátil nejméně dvě policejní dodávky, další dvě zapálil.

