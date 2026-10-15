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Zahraničí

Nejméně 27 žáků a učitel zahynuli po zřícení střechy školy v Pákistánu

ČTK
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Nejméně 27 žáků, většinou mladších 13 let, a jeden učitel ve čtvrtek přišli o život, když se během výuky zřítila střecha školy v Péšávaru na severozápadě Pákistánu. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na mluvčího nemocnice. Zraněno bylo dalších asi 30 lidí, z toho šest bylo hospitalizováno v kritickém stavu.

Pakistan School Roof Collapse
Záchranář nese zraněné dítě, které vyprostil z trosek zřícené střechy soukromé školy v pákistánském Péšávaru.Foto: ČTK – Arif Khan
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Agentura AP s odvoláním na mluvčího záchranářů napsala, že několik dětí navíc zůstává uvězněno v troskách budovy a záchranáři se k nim snaží dostat. Zástupce záchranných složek podle Reuters uvedl, že se zhroutila střecha jednoho z vyšších pater budovy na strop prvního patra, který se následně zřítil na studenty ve třídách.

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf vyjádřil „hluboký smutek a zármutek nad ztrátou tak drahocenných lidských životů“, uvedl jeho úřad v tiskové zprávě.

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Příčina incidentu nebyla bezprostředně známa. Pády střech a budov jsou však v Pákistánu, kde se často nedodržují stavební normy, poměrně běžným jevem, podotkla AP. Řada z nich je postavena z nekvalitních materiálů a často se obcházejí také stavební a bezpečnostní předpisy s cílem snížit náklady na výstavbu. Na konci června zahynulo pod zřícenou střechou doučovacího centra v Láhauru na východě země nejméně 14 dětí.

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