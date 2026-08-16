Ukrajinský velitel překvapil. Řekl, kdo jsou nejlepší zabijáci ze vzduchu

Masové nasazení dronů změnilo vedení bojových operací. Ukrajinský velitel nyní řekl, kdo má podle něj nejlepší předpoklady stát se výjimečným operátorem. Při výběru lidí pro obsluhu dronů totiž Ukrajinci přihlížejí i k tomu, zda umějí dobře ovládat herní ovladač. A konkrétně, zda uchazeč zvládl specifickou misi z herní série GTA, při níž se svého času rozčiloval nejeden hráč.
Pokud jste ve hře Grand Theft Auto: Vice City z roku 2002 zvládli vrtulníkovou misi, můžete mít podle ukrajinského velitele dobré předpoklady stát se výjimečným operátorem bojového FPV dronu.
„Při výběru personálu klademe důraz na to, že dovednost ovládat gamepad je určitou výhodou. Konkrétně upozorňujeme na videohru Grand Theft Auto. Ti, kdo zvládli vrtulníkovou misi, se stali jedněmi z nejlepších operátorů FPV dronů,“ řekl kapitán Anton Bobrovskyj, velitel roty pro výcvik specialistů na bezpilotní systémy 199. výcvikového centra ukrajinských Výsadkových útočných vojsk v rozhovoru pro ukrajinskou agenturu Ukrinform.
Bobrovskyj podle popisu naráží na misi „Demolition Man“.
Hráč v ní dostane dálkově ovládaný vrtulník a musí s ním během sedmi minut dopravit čtyři bomby na různá místa rozestavěné budovy. Do toho letící stroj napadají dělníci a ozbrojení strážci.
Nezapomenutelná mise
Právě ovládání vrtulníku se stalo proslulou noční můrou řady hráčů. Stačí špatně odhadnout výšku, narazit do zdi nebo ztratit pár sekund, a úkol začne od začátku. Na internetu je proto mise dodnes hodnocená jako nejotravnější či nejtěžší úkol v celé herní sérii GTA.
Spolu s tím, jak se FPV drony staly jedním z nejvýznamnějších nástrojů války na Ukrajině, roste u rekrutů i poptávka po rychlých reakcích, dobré koordinaci rukou a očí a schopnosti orientovat se v obrazu přenášeném z kamery dronu.
Právě v tom mohou mít podle ukrajinských instruktorů výhodu lidé, kteří jsou zvyklí ovládat videohry.
Bobrovskyj dodává, že výcvikové centrum při výběru budoucích operátorů sleduje také jejich předchozí zkušenosti s technologiemi. Výhodu mají například lidé, kteří pracovali v IT nebo mají zkušenosti s opravami techniky. Součástí ukrajinských jednotek jsou totiž také dílny, kde se bezpilotní systémy opravují, upravují a modernizují.
„Probíhají tam aktualizace firmwaru, opravy, přestavby a modernizace. To všechno vyžaduje šikovné ruce a pozornost věnovanou detailům,“ popsal velitel.
Hrající vojáci
Spojení mezi populární počítačovou hrou a výcvikem ukrajinských dronistů přitom není úplnou novinkou.
Ukrajinské výcvikové centrum WeTrueGun letos upravilo další díl herní série GTA, tedy Grand Theft Auto V, tak, aby v něm bylo možné simulovat ovládání FPV dronu, uvedl ukrajinský server United24 v květnu.
WeTrueGun představilo systém, který umožňuje v prostředí GTA V létat s virtuálním FPV dronem a trénovat například boj v městském prostředí. Do hry se později dostaly také scénáře, v nichž virtuální dron vyhledává a zachytává cíle připomínající ruské sebevražedné drony Geran, známé pod označením Šáhid.
Upravená verze hry tak může sloužit jako levný a dostupný simulátor, na kterém si budoucí operátoři procvičují ovládání dronu.
Výcvik ale samozřejmě není založen pouze na počítačové hře. Samotný WeTrueGun uvádí, že upravené GTA je spíše doplňkem k profesionálním vojenským simulátorům. Má pomoci procvičovat reakce, orientaci a cit pro ovládání dronu.
Motoricko-taktická výzva
Jak ostatně nedávno popsal pro Aktuálně.cz bezpečnostní expert z organizace Strong Europe, která pořádá v Česku intenzivní výcvik ovládání FPV dronů, Adam Bašný, dobrých výsledků mohou dosáhnout i operátoři, kteří s videohrami předchozí zkušenost nemají.
„Například já jsem před kurzem nebyl dotčen jakýmikoli joysticky a páčkami,“ uvedl s humorem. Ovládání dronu je podle něj spíš motoricko-intelektuální výzva, při které nestačí jen šikovné ruce, ale vyžaduje rovněž perfektní technickou znalost přístroje i taktické uvažování.
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