Nejhorší tajná služba v Evropě. Agenti vystavili Slovensku ostudné vysvědčení

Slovensko má nejhorší tajnou službu v Evropě. Ukazuje to žebříček, který sestavil renomovaný francouzský týdeník L'Express na základě rozsáhlého průzkumu mezi odborníky ze zpravodajské komunity. List ve stejném vydání navíc věnoval obsáhlý profil i samotnému šéfovi SIS Pavlu Gašparovi, kterého označuje za jednu z nejkontroverznějších postav evropských tajných služeb.
Hodnocení vzniklo na základě průzkumu mezi šedesáti profesionály ze zpravodajských služeb pětadvaceti zemí. Mezi respondenty bylo i osmnáct současných nebo bývalých ředitelů zpravodajských institucí a nechyběli ani zástupci americké CIA či izraelského Mosadu.
Na čele žebříčku skončila britská MI6, následovaná francouzskou DGSE a nizozemskou AIVD. Česká BIS se společně s agenturami Belgie a Itálie umístila na patnáctém místě. Nelichotivou poslední příčku obsadila slovenská SIS.
„Podle všeobecně převládajícího názoru patří prvenství v kategorii nejhorší zpravodajské služby v Evropě Slovensku, kde se podle kritiků spojuje nepotismus s neschopností a vazbami na Rusko,“ cituje verdikt francouzského listu slovenský deník SME.
„Špion v žabkách“
L'Express ve svém aktuálním dvojčísle věnoval samostatný článek také samotnému řediteli slovenské tajné služby Pavlu Gašparovi. V titulku ho označuje za „nechvalně známého špiona, který šokuje Evropu“, přičemž autorka textu ho ironicky nazývá „špionem v žabkách“ v narážce na jeho loňskou dopravní nehodu, při které měl obutou právě tuto obuv.
Francouzský týdeník připomíná řadu kontroverzí spojených s jeho kariérou. Poukazuje mimo jiné na to, že před nástupem do čela SIS neměl žádné zkušenosti ze zpravodajských služeb a že se při psaní své diplomové práce měl dopustit plagiátorství.
Pořadí
Země
1.
Velká Británie
2.
Francie
3.
Nizozemsko
4.
Ukrajina
5.
Německo
6.
Švédsko
7.
Norsko
8.
Estonsko
9.
Polsko
10.
Dánsko
…
…
15.
Česko, Belgie, Itálie
…
…
25.
Slovensko
Osmatřicetiletý Gašpar podle L'Expressu také „záhadně zbohatl“. Týdeník zmiňuje vilu s výhledem na Nitru, byt ve městě i dům na venkově. To vše si měl pořídit přesto, že v té době pobíral skromný plat, z něhož si podle časopisu takový majetek nemohl dovolit.
Kontroverzní cesta do čela tajné služby
Na další okolnosti Gašparova nástupu do čela tajné služby upozornil také slovenský deník Pravda s odkazem na původní článek. Připomíná, že když tehdejší prezidentka Zuzana Čaputová odmítla Pavla Gašpara jmenovat, vláda změnila status SIS tak, aby mohl fakticky vykonávat funkci jejího ředitele i bez prezidentského jmenování.
Gašpar následně službu vedl jako náměstek až do chvíle, kdy ho do čela SIS jmenoval nástupce Čaputové Peter Pellegrini. Vysoce postavený představitel jedné z evropských tajných služeb označil celý tento postup za „úplnou frašku“.
Francouzští novináři si všímají také Gašparova zevnějšku a popisují jeho tetování. Na jednom rameni má vytetovanou postavu mafiána z filmu Kmotr a na druhém tvář svého otce Tibora Gašpara, bývalého policejního prezidenta, který v současnosti čelí obžalobě z korupce.
Nelichotivý obraz slovenské zpravodajské služby dokresluje i hodnocení bývalého šéfa polské zahraniční rozvědky. Ten konstatuje, že slovenský zpravodajský sektor podléhá politickému vlivu, což zásadním způsobem snižuje jeho celkovou efektivnost a důvěryhodnost.
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