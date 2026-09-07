Nejhorší porážka, Německo se změnilo. Merz emotivně reagoval na triumf AfD

Volby v Sasku-Anhaltsku změnily Německo, nelze pokračovat jako dřív. Na tiskové konferenci to v pondělí řekl německý kancléř Friedrich Merz, který je zároveň předsedou Křesťanskodemokratické unie (CDU).
Zemské volby v Sasku-Anhaltsku vyhrála s 43,8 procenta hlasů strana Alternativa pro Německo (AfD), kterou zemská tajná služba od roku 2023 považuje za prokazatelně pravicově extremistickou. CDU skončila druhá se 17,2 procenta hlasů.
Podle Merze to byla nejhorší porážka CDU za poslední desítky let. Světu vzkázal, že Německo si je nadále vědomé své zvláštní zodpovědnosti vycházející z dějin a své politické zřízení a zakotvení v Evropě zachová.
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