Nejhorší letecké neštěstí v Jižní Koreji. Černé skříňky zmlkly minuty před havárií

Záznamníky letových údajů i hlasu v pilotní kabině letadla společnosti Jeju Air, které havarovalo 29. prosince na letišti v jihokorejském Muanu, přestaly nahrávat přibližně čtyři minuty předtím, než letoun po nouzovém přistání narazil do betonové konstrukce za ranvejí a explodoval. Při dosud nejhorším leteckém neštěstí na území Jižní Koreje zahynulo 179 ze 181 lidí na palubě.

Hasiči prohlížejí trosky letadla, které havarovalo poté, co sjelo z ranveje na letišti Muan International v Muan, Jižní Korea, 31. prosince 2024. | Foto: Reuters

Jihokorejské úřady, které katastrofu vyšetřují, se nyní chystají analyzovat, co bylo příčinou toho, že černé skříňky přestaly zaznamenávat, uvedlo ministerstvo v prohlášení. Hlasový záznamník nejprve zkoumali v Jižní Koreji, a když se zjistilo, že část nahrávky chybí, byl odeslán do laboratoře amerického Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě (NTSB), uvedlo ministerstvo. Silně poškozený záznamník letových údajů byl odeslán k analýze do Spojených států už dříve.

Tragédie se odehrála na mezinárodním letišti v Muanu na jihozápadě země při tvrdém nouzovém přistání letounu na lince z thajského Bangkoku. Piloti nahlásili řízení letového provozu srážku s ptákem a zhruba čtyři minuty před havárií požádali o nouzové přistání.

Stroj typu Boeing 737-800 poté přistál bez vysunutého podvozku, na ranveji však ve vysoké rychlosti nedokázal zabrzdit a po nárazu do betonového náspu asi 250 metrů za koncem přistávací dráhy explodoval. Neštěstí přežili jen dva členové posádky v zadní části letounu.