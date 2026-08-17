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Zahraničí

Nejhorší lesní požár v dějinách Belgie se šíří do Německa, pokračují evakuace

ČTK

Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechaly v neděli evakuovat, informovala v pondělí agentura DPA s odvoláním na hasiče.

Belgium Wildfires
Zemědělci pomáhají hasičům likvidovat lesní požáry v oblasti Hautes Fagnes poblíž belgického města Waimes; neděle 16. srpna 2026.Foto: ČTK – Valentin Bianchi
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V belgickém regionu Fagnes spálil požár přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Na pomoc přijeli hasiči z celé Belgie i Německa. Belgické úřady rovněž spoléhají na letecké posily z několika zemí, včetně Česka, které přislíbila Evropská unie.

„Mezi požárem a domy jsou louky, které jsme v uplynulých hodinách kompletně promočili vodou,“ uvedl mluvčí hasičů z Monschau Tobias Schell s tím, že plameny jsou nyní vzdáleny 300 metrů od budov.

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Na belgické straně bylo dříve evakuováno na 600 lidí, na německé zatím přibližně 30. Své domovy museli opustit obyvatelé příhraniční německé obce Kalterherberg. Další lidé žijící v okolí obce Monschau byli vyzváni, aby se na evakuaci připravili.

Belgii stejně jako velkou část Evropy v posledních dnech sužovala nová vlna veder a sucha, která přispěla k horkým a suchým podmínkám vhodným pro šíření lesních požárů.

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