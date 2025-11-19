Zahraničí

Nejezděte do Česka, šíří se tam žloutenka, varuje polské ministerstvo zahraničí

ČTK ČTK
19. 11. 2025 23:41
Polské ministerstvo zahraničí doporučilo polským občanům, aby se kvůli vysokému počtu případů žloutenky typu A v sousední zemi nyní vyhnuli cestám do České republiky. Informovala o tom agentura PAP.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Thinkstock

Pokud se podle ministerstva Poláci přesto k cestě do Česka rozhodnou, měli by dbát zvýšených hygienických opatření, vyhnout se pití vody z kohoutků i jídlu s neověřeným původem.

Do 16. listopadu bylo v Česku zachyceno 2597 případů nemoci, což je čtyřnásobek oproti loňsku a nejvíc od roku 1989. Od září přibývá v průměru přes 100 nových případů týdně, uvádí český Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Jen v Praze bylo hlášeno přes 1100 případů, varuje polská ambasáda v Praze. Na území České republiky bylo po Praze zaznamenáno nejvíc případů ve Středočeském a Moravskoslezském kraji. Polská diplomacie dnes zároveň uvedla, že doporučení pro cesty do České republiky se může měnit podle dalšího vývoje.

Odborníci zdůrazňují, že nejúčinnější ochranou proti žloutence typu A zůstává očkování a důrazné dodržování hygieny.

 
