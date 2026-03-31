Nejezděte autem, nelétejte. Už i EU bije na poplach, lidem radí výrazně šetřit

Evropská komise žádá členské státy, aby zvážily omezení spotřeby ropy a plynu, zejména v odvětví dopravy. Snaží se tak připravit na nejspíš dlouhodobé narušení dodávek energií kvůli válce v Íránu.
Vyplývá to podle bruselského serveru Politico z dopisu, který ministrům energetiky zaslal eurokomisař Dan Jörgensen. Ministři by měli prostřednictvím videokonference jednat právě v úterý odpoledne a Českou republiku by měl na virtuální schůzce zastupovat ministr Karel Havlíček.
Jörgensenova žádost odráží obavy, že se konflikt v Perském zálivu z problému ohledně cen postupně mění v plnohodnotnou krizi dodávek energie s vážnými dopady na globální ekonomiku. V dopise ministrům komisař uvedl, že vlády by měly zvážit „dobrovolná opatření ke snížení poptávky... se zvláštním důrazem na dopravní sektor“.
To by mohlo znamenat, že vlády požádají občany, aby méně jezdili autem nebo létali, a šetřili tak palivo pro důležitější účely, jak se to již děje v některých asijských zemích, poznamenal server Politico.
Jednání unijních ministrů energetiky začne v úterý v 15:00. „Ministři byli vyzváni, aby sdíleli své hodnocení nedávného vývoje na energetických trzích, aby určili oblasti, kde by byla zapotřebí silnější koordinace na úrovni EU, a aby uvedli, jaká konkrétní opatření by mohla být zavedena za účelem koordinovaného řešení situace na trhu s ropou a plynem,“ stojí v podkladovém dokumentu pro jednání.
Jörgensen v dopise uvedl, že evropský dopravní sektor čelí rostoucím nákladům a nedostatku dodávek kvůli silné závislosti na Perském zálivu, odkud EU dovážela více než 40 procent leteckého paliva a nafty. „Členské státy by se měly zdržet přijímání opatření, která by mohla zvýšit spotřebu paliva, omezit volný pohyb ropných produktů nebo odrazovat od produkce rafinérie v EU,“ uvedl eurokomisař. Dodal, že země by měly zohlednit přeshraniční dopad národních opatření, aby zachovaly „soudržnost v celé EU“.
Evropské země zatím nepřistoupily k opatřením zaměřeným na snížení poptávky, která byla běžná během ropných krizí v 70. letech, kdy vlády zaváděly přídělový systém na benzin nebo „neděle bez aut“, poznamenal server Politico. Mezinárodní energetická agentura už ale představila seznam návrhů na snížení poptávky, včetně podpory práce z domova nebo snížení maximální rychlosti na dálnicích.
Válka na Blízkém východě začala poslední únorový den americko-izraelským útokem na Írán. Před začátkem války procházela zhruba pětina světových dodávek ropy a plynu Hormuzským průlivem, který přiléhá k íránským břehům. Kvůli hrozbám ze strany Íránu se lodní doprava v této úžině prakticky zastavila, což vedlo k výraznému nárůstu cen ropy a silnému kolísání cen plynu.
Některé země mimo Evropu už nedostatek energií začaly řešit skrz určitá opatření. Srí Lanka zavedla volné středy pro veřejné instituce v zemi, aby ušetřili pohonné hmoty. V Myanmaru mohou lidé řídit pouze obden. Na silnicích se tak auta střídají podle lichých nebo sudých státních poznávacích značek.
V Thajsku vláda lidem doporučila svléct obleky a nahradit je tričkem s krátkým rukávem, aby nemuseli zapínat klimatizaci. Vládním agenturám také sdělili, aby pracovaly z domu. Vietnam vyzval lidi, aby „jezdili na kolech, používali veřejnou dopravu a omezili používání osobních vozidel, pokud to není nutné“.
Obchody, restaurace a kavárny v Egyptě musejí nově zavírat každou noc v 21:00, zatímco pouliční osvětlení je ztlumené. V Etiopii vláda nařídila společnostem dodávajícím palivo, aby upřednostňovaly bezpečnostní instituce a klíčová průmyslová odvětví.
Slovinsko bylo první zemí Evropské unie, která zavedla přídělový systém na paliva. Soukromí řidiči motorových vozidel budou podle nového opatření moci natankovat pouze 50 litrů paliva denně. Podniky a zemědělci mají štědřejší limit 200 litrů.
ŽIVĚ „Nedali jste nám vědět předem.“ Itálie nepovolila USA přistání na Sicílii
Itálie před několika dny nepovolila americkým letadlům mířícím na Blízký východ přistání na letecké základně na Sicílii, informoval v úterý deník Corriere della Sera. Zprávu potvrdila i agentura ANSA s odvoláním na své zdroje. Podle nich bylo důvodem odepření přistání na základně Sigonella skutečnost, že americká strana krok s italskou armádou předem nekonzultovala.
"Paříži, jsem připravená!" svítil vzkaz na Eiffelovce. Céline Dionová chystá koncerty
Kanadská zpěvačka Céline Dionová v pondělí u příležitosti svých 58. narozenin oznámila sérii deseti koncertů, které se budou konat v září a říjnu v aréně na předměstí Paříže. Oficiálně tak potvrdila svůj návrat na pódium po šesti letech, kdy musela skončit s koncertováním kvůli pandemii a zdravotním problémům, napsala agentura AFP.
K útoku na Ruský dům se přihlásil cizinec. Policie ukázala, jak ho zatýká
K útoku na Ruský dům v Praze 6 zápalnými lahvemi se sám přihlásil cizinec. Policie ho v pondělí zadržela a na síti X zveřejnila video z jeho zatčení. Tvrdí, že akci plánoval a připravoval od léta 2025.
Úsměvný omyl Siniakové a zmatení Američané. Pustila se do nich i její partnerka
Kateřina Siniaková v březnu výrazně posílila svou pozici mezi absolutními legendami tenisové čtyřhry. Česká hráčka ve spolupráci s Američankou Taylor Townsendovou získala ceněný Sunshine Double, oblíbená dvojice ovládla velké "tisícovky" v Kalifornii a na Floridě hrané bezprostředně po sobě.
Velryba, která dvakrát uvázla na severu Německa, znovu pluje na otevřeném moři
Velryba, která v minulých dnech hned dvakrát uvázla na mělčině na severu Německa, volně pluje po otevřeném moři. V pondělí se dokázala sama osvobodit, poté se ochranářům na čas ztratila. V úterý dopoledne ji hlídka spatřila nedaleko Wismaru, uvedla agentura DPA.