Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

"Nechci být arogantní, ale zároveň nechci být ani slušný," zamýšlí se nahlas Robert Kaliňák (Smer), současný slovenský ministr obrany, u stolu bohatě zaplněného jídlem a pitím.
"Respektují, že se na moje schůzky nemají co ptát, protože nesouvisí s trestným činem?" ptá se Kaliňák ostatních mužů sedících kolem prostřené tabule.
Píše se 12. srpen roku 2021, a jak vyplývá z policejních videonahrávek, které později zveřejnil web Aktuality.sk, v chalupě poblíž jihoslovenského města Levice jsou spolu s Kaliňákem další zajímavé osoby.
Oligarcha Miroslav Bödör a právníci Marek Para a Pavol Gašpar. V jiné dny skryté kamery zachytily i samotného Roberta Fica, současného slovenského premiéra.
Gašpar radil Kaliňákovi, na co se bude vyšetřovatel ptát
Právě Gašpar pak Kaliňákovi odpovídá, co může během výslechu v Národní kriminální agentuře (NAKA) čekat. "Všeobecně se ptá na otázky, které souvisí se vznesenými obviněními. K osobám se bude ptát, bude se ptát k zosnování, když to tak mám říct," připravuje Pavol Gašpar politika podle policejních videonahrávek.
Natočené záznamy jsou součástí spisu k případu Očistec, který mapoval aktivity někdejších vysoce postavených policejních funkcionářů kolem Norberta Ödöra, oligarchova syna. Jak připomněl deník Aktuality.sk, Kaliňák se právníky nechal mimo jiné "brífovat" právě před výslechem v rámci kauzy Vata. Ta prověřovala působení údajné zločinecké skupiny na ministerstvu vnitra v době, kdy jej vedl Kaliňák.
V době pořízení policejních nahrávek byl Pavol Gašpar známý především jako syn tehdy už bývalého policejního ředitele Tibora Gašpara, stíhaného v případu policejní mafie. A vedle sedící Marek Para jako advokát Mariana Kočnera - muže obžalovaného z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka.
Nová realita po návratu Fica k moci
Čtyři roky po pořízení policejních videonahrávek je situace na Slovensku o hodně jiná. Díky tomu, že se k moci opět dostala strana Smer Roberta Fica, je z Kaliňáka ministr obrany. A k veřejným funkcím se dostala i rodina Gašparů - zatímco Tibor je místopředsedou slovenského parlamentu, jeho syn Pavol dělá kariéru v tajných službách.
Už v únoru 2024 Ficova vláda rozhodla, že se má Gašpar stát šéfem Slovenské informační služby. Ještě předtím z něj stihla udělat náměstka ministra spravedlnosti. Jenže ředitele zpravodajské agentury jmenuje hlava státu a tou tehdy byla Zuzana Čaputová.
Prezidentka s nástupem Pavola Gašpara do čela civilní kontrarozvědky nesouhlasila. Ficova vláda ovšem i tak dosáhla svého a obešla ji. Gašpar se stal náměstkem ředitele tajné služby a z této pozice fakticky agenty mnoho měsíců řídil. Až loni v srpnu prezident a Ficův souputník Peter Pellegrini jmenoval Gašpara i formálně.
Zpráva tajné služby? Prý bludy
Že mezi Pavlem Gašparem a současnou slovenskou vládou funguje někdy až nadstandardní synergie, prokázalo už několik situací. Například letos v lednu, když Robert Fico a jeho koaliční kolegové bez jakýchkoliv důkazů nebo pochopitelných zdůvodnění varovali před údajným státním převratem.
Premiér z jeho osnování obvinil politickou opozici a nevládní organizace. "Je plán, jehož cílem je postupně zvyšovat intenzitu útoků proti vládě a proti státu, až po okupování budov a blokování silnic," prohlásil Fico na jedné ze svých tiskových konferencí.
Později vyšlo najevo, že základem, o nějž opírá své názory a varování, je zpráva vypracovaná Slovenskou informační službou vedenou Gašparem. Opoziční politici a některá média pak tvrdila, že Robert Fico jen zneužil tajnou službu v politickém boji a obsah zprávy označila za bludy.
A stejně tak opozice brojí proti Gašparovi i nyní, když se po sobotní autonehodě ukázalo, že svůj silný a drahý americký sporťák Dodge Challenger neuvedl v majetkovém přiznání a na předloktí má vytetovanou postavu consiglieriho, pravé ruky Dona Corleoneho z mafiánské klasiky Kmotr.
Nejsilnější opoziční strana Progresívne Slovensko vyzývá Gašpara k odchodu, premiér Robert Fico nereaguje.
Místo toho vyrazil do Pekingu na oslavy 80. výročí druhé světové války, kde se potkal s řadou diktátorů včetně ruského vládce Vladimira Putina.