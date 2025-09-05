Zahraničí

Šéf slovenské rozvědky: v lovecké chatě s oligarchou, radil Kaliňákovi s výslechem

Ondřej Stratilík Ondřej Stratilík
před 6 minutami
Křiklavá sobotní autonehoda šéfa Slovenské informační služby Pavla Gašpara, který má velmi blízko k Robertu Ficovi a jeho Smeru, znovu připomněla, jak problematická osobnost stojí v čele rozvědky. A nejde jen o nepřiznaný sporťák či "kmotrovské" tetování na ruce. Už dříve policejní odposlechy zachytily, jak Gašpar na lovecké chatě jedná s oligarchou Miroslavem Bödörem a politiky Smeru.
Slovenský premiér Robert Fico chtěl mít Pavola Gašpara v čele tajné služby dlouho. Když ho prezidentka Zuzana Čaputová odmítala jmenovat, vedl agenty z pozice náměstka. Funkci získal až po jejím konci
Slovenský premiér Robert Fico chtěl mít Pavola Gašpara v čele tajné služby dlouho. Když ho prezidentka Zuzana Čaputová odmítala jmenovat, vedl agenty z pozice náměstka. Funkci získal až po jejím konci | Foto: Profimedia.cz

"Nechci být arogantní, ale zároveň nechci být ani slušný," zamýšlí se nahlas Robert Kaliňák (Smer), současný slovenský ministr obrany, u stolu bohatě zaplněného jídlem a pitím.

"Respektují, že se na moje schůzky nemají co ptát, protože nesouvisí s trestným činem?" ptá se Kaliňák ostatních mužů sedících kolem prostřené tabule.

Píše se 12. srpen roku 2021, a jak vyplývá z policejních videonahrávek, které později zveřejnil web Aktuality.sk, v chalupě poblíž jihoslovenského města Levice jsou spolu s Kaliňákem další zajímavé osoby.

Oligarcha Miroslav Bödör a právníci Marek Para a Pavol Gašpar. V jiné dny skryté kamery zachytily i samotného Roberta Fica, současného slovenského premiéra. 

Gašpar radil Kaliňákovi, na co se bude vyšetřovatel ptát

Právě Gašpar pak Kaliňákovi odpovídá, co může během výslechu v Národní kriminální agentuře (NAKA) čekat. "Všeobecně se ptá na otázky, které souvisí se vznesenými obviněními. K osobám se bude ptát, bude se ptát k zosnování, když to tak mám říct," připravuje Pavol Gašpar politika podle policejních videonahrávek.

Natočené záznamy jsou součástí spisu k případu Očistec, který mapoval aktivity někdejších vysoce postavených policejních funkcionářů kolem Norberta Ödöra, oligarchova syna. Jak připomněl deník Aktuality.sk, Kaliňák se právníky nechal mimo jiné "brífovat" právě před výslechem v rámci kauzy Vata. Ta prověřovala působení údajné zločinecké skupiny na ministerstvu vnitra v době, kdy jej vedl Kaliňák.

V době pořízení policejních nahrávek byl Pavol Gašpar známý především jako syn tehdy už bývalého policejního ředitele Tibora Gašpara, stíhaného v případu policejní mafie. A vedle sedící Marek Para jako advokát Mariana Kočnera - muže obžalovaného z objednání vraždy investigativního novináře Jána Kuciaka.

Nová realita po návratu Fica k moci

Čtyři roky po pořízení policejních videonahrávek je situace na Slovensku o hodně jiná. Díky tomu, že se k moci opět dostala strana Smer Roberta Fica, je z Kaliňáka ministr obrany. A k veřejným funkcím se dostala i rodina Gašparů -  zatímco Tibor je místopředsedou slovenského parlamentu, jeho syn Pavol dělá kariéru v tajných službách.

Už v únoru 2024 Ficova vláda rozhodla, že se má Gašpar stát šéfem Slovenské informační služby. Ještě předtím z něj stihla udělat náměstka ministra spravedlnosti. Jenže ředitele zpravodajské agentury jmenuje hlava státu a tou tehdy byla Zuzana Čaputová.

Prezidentka s nástupem Pavola Gašpara do čela civilní kontrarozvědky nesouhlasila. Ficova vláda ovšem i tak dosáhla svého a obešla ji. Gašpar se stal náměstkem ředitele tajné služby a z této pozice fakticky agenty mnoho měsíců řídil. Až loni v srpnu prezident a Ficův souputník Peter Pellegrini jmenoval Gašpara i formálně.

Zpráva tajné služby? Prý bludy

Že mezi Pavlem Gašparem a současnou slovenskou vládou funguje někdy až nadstandardní synergie, prokázalo už několik situací. Například letos v lednu, když Robert Fico a jeho koaliční kolegové bez jakýchkoliv důkazů nebo pochopitelných zdůvodnění varovali před údajným státním převratem.

Premiér z jeho osnování obvinil politickou opozici a nevládní organizace. "Je plán, jehož cílem je postupně zvyšovat intenzitu útoků proti vládě a proti státu, až po okupování budov a blokování silnic," prohlásil Fico na jedné ze svých tiskových konferencí.

Později vyšlo najevo, že základem, o nějž opírá své názory a varování, je zpráva vypracovaná Slovenskou informační službou vedenou Gašparem. Opoziční politici a některá média pak tvrdila, že Robert Fico jen zneužil tajnou službu v politickém boji a obsah zprávy označila za bludy.

A stejně tak opozice brojí proti Gašparovi i nyní, když se po sobotní autonehodě ukázalo, že svůj silný a drahý americký sporťák Dodge Challenger neuvedl v majetkovém přiznání a na předloktí má vytetovanou postavu consiglieriho, pravé ruky Dona Corleoneho z mafiánské klasiky Kmotr.

Nejsilnější opoziční strana Progresívne Slovensko vyzývá Gašpara k odchodu, premiér Robert Fico nereaguje.

Místo toho vyrazil do Pekingu na oslavy 80. výročí druhé světové války, kde se potkal s řadou diktátorů včetně ruského vládce Vladimira Putina.

Mezi Ukrajinou a Slovenskem jde do tuhého. Zelenskyj se velmi ostře pustil do Fica (13. 1. 2025)

Slovenský premiér Robert Fico kritizuje ukrajinského prezidenta Volodomyra Zelenského. | Video: Associated Press
 
