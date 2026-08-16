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Zahraničí

Putin má nečekaného spojence. Společně ničí ukrajinský vývoz

Kryštof Peňás
Kryštof Peňás
Kryštof Peňás

Ruský prezident Vladimir Putin získal nečekaného spojence. Zatímco Moskva zvyšuje tlak na klíčové ukrajinské přístavy, přes které Ukrajina vyváží naprostou většinu své zemědělské produkce, jedna z hlavních alternativních tras selhává. Extrémní sucho totiž snížilo hladinu Dunaje a ztížilo plavbu. Na Ukrajině se tak hromadí obilí, které země nedokáže vyvézt, a sila i sklady jsou už téměř plné.

Russian President Vladimir Putin meets with Yevgeny Balitsky, Moscow-installed governor of Russian-controlled parts of the Zaporizhzhia region, in Moscow
Ruský prezident Vladimir Putin na archivním snímku.Foto: REUTERS – Alexander Kazakov
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Ukrajina patří mezi největší světové producenty pšenice, kukuřice a slunečnice. Za normálních okolností by na 90 procent jejího vývozu těchto plodin v aktuálním objemu přibližně 22 miliard dolarů ročně směřovalo do světa přes Černé moře.

Ukrajinské obilí po sklizni běžně vyplouvá z přístavů v Oděse a jejím okolí. Letos v létě však Rusko a Ukrajina zintenzivnily vzájemné útoky na přístavy a lodní dopravu v Černém moři a ruské útoky v posledních týdnech lodní dopravu kolem Oděsy výrazně omezily.

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V červenci Kyjev zaznamenal nejméně 35 útoků na plavidla v přístavech, dalších 22 na lodě na moři a 67 úderů na přístavní infrastrukturu. Za celý loňský rok to přitom bylo jen 14 ruských úderů na plavidla.

Blokáda Oděsy

Od 20. července do Oděsy žádná loď nevplula a žádná rovněž přístav neopustila. Posádky se po ruském raketovém útoku na nákladní loď Golden Leo z 19. července obávají do přístavů plout a přepravní společnosti pozastavily provoz na tamních linkách.

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Kvůli ruské námořní blokádě ukrajinských černomořských přístavů se vývoz obilí v srpnu zatím meziročně propadl o 76 procent, uvedl Valerij Tkačov, zástupce šéfa obchodního oddělení ukrajinské státní železniční společnosti Ukrzaliznycja.

Oděsa Ukrajina
Oděsa UkrajinaFoto: Aktuálně.cz – Petr Šimčík

Do listopadu, kdy dorazí nová sklizeň, tak zemi kromě ušlých zisků hrozí i to, že jí dojde skladovací prostor pro obilí, které nedokáže vyvézt, sdělil ukrajinský ministr zemědělství Taras Vysockyj pro bruselský list Politico.

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Ukrajina má pro takové případy připravené náhradní cesty. Obilí může přepravovat po železnici a silnici a také po Dunaji. Jenže právě tato řeka nyní kvůli suchu představuje další problém.

Nízká hladina omezuje množství nákladu, který lze po vodě přepravit do rumunského přístavu Konstanca. Vladimir Putin tak v suchu a horku, které nyní zasahují Evropu, našel nečekaného spojence, píše americký magazín Newsweek.

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Sucho a rakety

Moskva ovšem také aktivně útočí na infrastrukturu, která alternativní trasu přes Dunaj umožňuje. V neděli Rusko zasáhlo strategicky významný most přes Dněstr poblíž obce Majaky, který spojuje Oděskou oblast s trasami do Moldavska a Rumunska.

Ve čtvrtek pak Rusko zaútočilo i na Izmajil, největší ukrajinský přístav pro vývoz obilí na Dunaji, informovala agentura Reuters. Podle ukrajinských úřadů noční útoky poškodily přístavní infrastrukturu a vyřadily dodávky elektřiny v jihovýchodní části města.

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Situace je o to horší, že pozemní doprava je výrazně dražší. Podle Vysockého stojí přeprava tuny obilí po železnici a silnici o 50 až 70 dolarů za tunu více než námořní doprava. Když po ruské invazi v roce 2022 ceny obilí prudce vzrostly, vývozci si tuto přirážku mohli dovolit. Při dnešních cenách ale už ne, uvedl ukrajinský ministr.

Ukrajina proto požádala Evropskou komisi o 220 milionů eur (zhruba 5,3 miliardy korun) na pomoc zemědělcům. Nevratný grant by měl umožnit farmářům skladovat obilí do doby, než se podaří obnovit námořní vývoz, místo aby je museli prodávat pod cenou. Mluvčí Evropské komise potvrdil, že žádost obdržel, neuvedl však, zda Brusel tento grant Kyjevu poskytne, píše Politico.

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Více Patriotů

Peníze mohou Kyjevu získat čas. Větším problémem ale zůstává návrat námořní dopravy zpět do ukrajinských přístavů. Ve středu večer v rozhovoru pro CNN ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj uvedl, že Ukrajina potřebuje nejméně pět procent současných amerických zásob protiraket Patriot, aby dokázala čelit rostoucím útokům ruskými balistickými střelami.

Ukrajina dodává přibližně šest procent světové produkce pšenice a asi 11 procent kukuřice. Blokáda vyvolává obavy z nedostatku potravin i v afrických a blízkovýchodních zemích, které jsou na ukrajinském exportu závislé. Ruští představitelé zároveň varovali, že ukrajinské útoky na ruská zařízení a lodě pro vývoz obilí zvyšují světové ceny potravin, uvádí Reuters.

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