Nejdřív zlomili Anglii, pak rozjeli politickou bouři. FIFA řeší oslavy Argentiny

Argentinští fotbalisté po výhře nad Anglií 2:1 rozvinuli kontroverzní transparent „Malvíny jsou argentinské“.
Argentinští fotbalisté slavili středeční vítězství v semifinále mistrovství světa 2:1 nad Anglií s transparentem připomínajícím válku o Falklandy v roce 1982. Podle agentur jim za to hrozí trest od světové federace FIFA, jež politické projevy při zápasech zakazuje.
Dramatický obrat, postup do finále mistrovství světa a euforie na stadionu v Atlantě. Oslavy argentinských fotbalistů po výhře 2:1 nad Anglií zastínilo gesto, které znovu otevřelo jednu z nejbolestivějších kapitol britsko-argentinských vztahů.
Po závěrečném hvizdu několik hráčů rozvinulo před fanoušky transparent s nápisem „Las Malvinas son Argentinas“, tedy „Malvíny jsou argentinské“ (španělský název pro Falklandy, pozn. red.). Záložník Leandro Paredes pak v televizním rozhovoru přidal ještě silnější vzkaz: „A také vždycky budou.“
Podle pravidel Světové fotbalové federace (FIFA) ale mohou mít oslavy dohru. Ta totiž zakazuje na svých akcích politická gesta i transparenty a podle zahraničních médií Argentině hrozí disciplinární řízení.
Nejde přitom o první podobný případ. Už v roce 2014 dostal Argentinský fotbalový svaz pokutu 20 tisíc liber poté, co reprezentanti před přípravným zápasem se Slovinskem rozvinuli transparent se stejným nápisem. FIFA tehdy rozhodla, že šlo o nepřípustný politický projev.
Pro Argentince ale téma Malvín zůstává mimořádně citlivé. Paredes po utkání připomněl, že zápas s Anglií měl pro jeho zemi zvláštní význam.
„Vnímali jsme, co tenhle zápas pro naši zemi znamenal. Chtěli jsme reprezentovat všechny, kteří prožili tento smutný okamžik naší historie, aby se s námi mohli ztotožnit a odnést si z toho něco pozitivního,“ uvedl záložník.
Falklandské ostrovy, které Argentinci nazývají Malvíny, jsou britským zámořským územím od roku 1833. V roce 1982 se je Argentina pokusila vojensky získat zpět. Válka trvala 74 dní a skončila britským vítězstvím. O život přišlo 655 argentinských a 255 britských vojáků, zahynuli také tři civilní obyvatelé ostrovů.
Že emoce před zápasem dalece přesahovaly sport, ukázala už před výkopem i argentinská viceprezidentka Victoria Villarruelová, jejíž otec ve válce bojoval. Na síti X označila Brity za „pirátské uzurpátory“ a napsala, že duel s Anglií „není zápas jako každý jiný“.