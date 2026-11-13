Nejdřív zkrotil ministra i s doprovodem, pak od něj za to převzal medaili

Americký ministr obrany Pete Hegseth obrátil nepříjemnou středeční scénu u Hrobu neznámého vojína v nečekané gesto. Vojáka, který napomenul ministra i s jeho doprovodem kvůli smíchu na pietním místě, ve čtvrtek osobně vyznamenal. Slavnostnímu obřadu navíc předcházela omluva za chování celé skupiny.
Armádní specialista Thomas Iglesias se tak dočkal ocenění za to, že při výkonu služby neváhal zasáhnout ani proti skupině, v níž byl ministr obrany se svou manželkou a několika vysokými představiteli Pentagonu. Hegseth mu ve čtvrtek v Pentagonu předal Medaili za společné služby (Joint Service Commendation Medal).
Na sociální síti X pak šéf Pentagonu připojil stručný vzkaz: „Milujeme vojáky. Milujeme standardy. Výborně, specialisto. Pokračuj, patriote.“
Iglesias se dostal do centra pozornosti poté, co napomenul návštěvníky, kteří se na schodech památníku fotografovali, povídali si a smáli se. „Všichni návštěvníci budou po celou dobu zachovávat atmosféru ticha a úcty,“ zvolal tehdy směrem ke skupině.
Hrob neznámého vojína na Arlingtonském národním hřbitově nedaleko Pentagonu ve Washingtonu patří k nejposvátnějším místům americké vojenské historie. Čestnou stráž u něj drží příslušníci 3. pěšího pluku americké armády, známého jako Stará garda (The Old Guard). Pluk založený v roce 1784 je nejstarší dosud aktivní pěší jednotkou americké armády.
Čestná stráž a služba u památníku patří k největším poctám, jakých může americký voják dosáhnout. Každý pohyb stráží má přesně stanovená pravidla. Při obchůzce například ujdou 21 kroků, na 21 sekund se zastaví a poté se vracejí zpět. Číslo symbolizuje 21rannou salvu, nejvyšší vojenskou poctu.
Stráž drží nepřetržitě, bez ohledu na počasí. A dohlížejí také na to, aby návštěvníci zachovávali důstojnost tohoto pietního místa.