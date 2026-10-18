Nejdřív Ukrajinci, nyní i Rusové. Na východě přišla do módy zbraň z 18. století

„Abychom se ubránili ukrajinským dronům, vracíme se k technologii roku 1941, kdy nebe nad Moskvou chránily proti německým bombardérům balóny,“ říká reportér ruské televize, zatímco drží v ruce lana od balónu. Reportáž pokračuje testem, během kterého se dron zamotává do sítí, zavěšených mezi balóny.
Během druhé světové války vytvořila sovětská protivzdušná obrana nad Moskvou rozsáhlé pole přehradních balónů, spojených ocelovými lany. Díky této přehradné bariéře musely německé bombardéry létat ve vyšších letových hladinách, čímž se drasticky snížila přesnost jejich bombardování. Stejnou metodu masivně využívala i Británie, kde v rámci Královského letectva existovalo i speciální balónové velitelství.
K osvědčené technologii druhé světové války se nyní Rusové vrací. Důvod? Ukrajinské útoky na ruské rafinérie s velkosklady po celé zemi vedly k nedostatku systémů protivzdušné obrany, která nedokáže pokrýt všechny potenciální cíle. Klasické raketové systémy (Pancir-S1, Tor, S-300) jsou navíc extrémně drahé a výroba raket náročná.
Rusové počítají s balóny naplněnými héliem nebo vodíkem, které jsou propojené pevnými ocelovými lanky, mezi nimiž mohou být zavěšeny záchytné sítě, jejichž hustota se může operativně upravovat. Radarový komplex Gepard určí včas, v jaké výšce se blíží nepřátelské drony, a podle toho poskládá balóny. Pokud dron narazí do ocelového lana nebo sítě, dojde k jeho zničení, poškození vrtule či křídla nebo předčasnému výbuchu ještě před cílem.
Moderní verze těchto přehradních systémů jsou navíc osazovány malými rádiovými rušičkami (PVO/EW) nebo optickými senzory, které mají dron dezorientovat ještě před nárazem.
Na ochranu například rafinérie Kapotňa v Moskvě je podle inženýrů společnosti Spetsradio, která balóny testuje, potřeba nejméně deset balónů.
Hlavní nevýhodou zůstává závislost na počasí (silný vítr může balóny strhnout nebo poškodit) a fakt, že drony vybavené moderními senzory nebo pokročilým naváděním mohou zjištěné překážky obletět, pokud síť nepokrývá celý okruh 360 stupňů kolem objektu.
Ještě dříve než Rusové ale balóny využili Ukrajinci. Nikoliv ale k obraně, nýbrž k útoku. Pomocí obyčejného malého meteorologického balónu za pár set dolarů vynáší Ukrajinci útočné drony do výšky osmi kilometrů, odkud je vypouští hluboko v týlu nepřítele.
Když balón dron v této výšce odhodí, stroj nejprve padá volným pádem, nabere obrovskou rychlost zcela zadarmo a teprve poté zapne své motory. V řídkém vzduchu má navíc minimální aerodynamický odpor, takže klouže dopředu s minimální spotřebou. To je důvod, proč si dron uchovává 95 % baterie pro samotný útok a doletí dále.