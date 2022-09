"Nechápal jsem, o co jde. Bylo to vážně šílené." Novinář přežil útok kazetovou pumou

Ukrajinský fotoreportér Andrij Dubčak a jeho syn přežili útok kazetovou municí. Zbraň jim také poškodila auto. "Výbuchy byly slyšet nejdřív daleko ode mě, postupně se ale přibližovaly. Po pár vteřinách začalo peklo," popsal v reportáži ukrajinský novinář. Dvojice pořídila z útoku zakázané bomby videozáznam.

Andrij Dubčak a jeho syn Danylo koncem července natáčeli ruskou dělostřeleckou palbu na předměstí Bachmutu, když na ně dopadla kazetová puma. "Upřímně jsem nechápal, o co jde, protože to nebyl typický zvuk, jako u dělostřelby nebo u granátu. Za chvíli jsem pochopil, že je to kazetová munice. Výbuchy byly slyšet nejdřív daleko ode mě, postupně se ale přibližovaly. Po pár vteřinách začalo peklo," popsal v reportáži ukrajinský novinář.

Fotoreportér kolem sebe slyšel výbuchy a cítil tlakové vlny. "Jen ležíte a přemýšlíte. Nemyslel jsem na svou bezpečnost, ale na to, co dělá můj syn, kde je a co s ním je. Bylo to opravdu šílené. Po vlně výbuchů jsem se snažil vstát a jít k synovi, ale ta kazetová munice má asi také časovače. Jakmile jsem vstal, došlo k novému výbuchu," doplnil Andrij Dubčak. Fotoreportér i jeho syn při se při útoku naštěstí nezranili.

Většina zemí souhlasila se zákazem tohoto druhu zbraní. Některé země jako třeba Rusko, Čína a USA ale v roce 2008 Úmluvu o zákazu kazetové munice nepodepsaly. Mezinárodní organizace Human Rights Watch nyní zjistila, že Rusko kazetové pumy nasazuje ve velké míře a Ukrajina je od začátku ruské invaze použila nejméně třikrát.

Kazetová puma je druh kazetové munice. Skládá se z kontejneru (kazety), který obsahuje určité množství submunice, např. malých bomb. Ty se postupně uvolňují. Mnoho pum ale při nárazu nevybuchne a mohou explodovat o desítky let později. "Dá se velmi snadno použít a pro ruskou armádu je bezpečná. Zároveň je velmi účinná," vysvětlil novinář. Kazetové pumy jsou známé tím, že zabíjí a mrzačí civilisty, a to zejména děti.