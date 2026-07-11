„Nejde o osobní nepřátelství.“ Vztahy s Babišem se zase uklidní, věří prezident Pavel

Český prezident Petr Pavel věří, že po sporech ohledně účasti na summitu NATO se jeho vztahy s premiérem Andrejem Babišem (ANO) uklidní. Řekl to v sobotní diskusi na festivalu Pohoda na Slovensku, kde se sešel se slovenskou exprezidentkou Zuzanou Čaputovou. Pavel také označil za absurdní snahu SPD, aby ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přišel o nejvyšší české státní vyznamenání.
„Já si dokážu představit, že po tom období, které bylo hodně rozjitřené, se situace trochu zklidní. Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, pak určitě budeme schopni se pragmaticky na řadě věcí domluvit,“ uvedl Pavel.
Vláda původně Pavla nezařadila do české delegace na summit NATO v Ankaře, do výpravy se prezident dostal až po zásahu ústavního soudu. Do Turecka cestoval jiným letadlem než Babišova ministerská delegace.
Podle Pavla by dlouhodobě nemohlo fungovat, pokud by hlava státu a předseda vlády nedokázali spolupracovat.
„Nejenom ústava, ale i praktický výkon moci předpokládá, že se nejvyšší ústavní činitelé dokážou domluvit. Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat,“ řekl Pavel. Dodal, že spory s vládou ho spíše motivují k tomu, aby se pokusil o obhajobu prezidentského mandátu. Stávající pětileté funkční období mu skončí v roce 2028.
Snahu SPD odebrat Zelenskému české státní vyznamenání, po vzoru Polska, označil Pavel v souvislosti s politikou této české vládní strany za nepřekvapivé. Vyjádřil přesvědčení, že debatu v této záležitosti Česko ani nepovede.
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