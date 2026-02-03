Nějak moc polských jmen je kolem Epsteina, žasne Tusk. Celý skandál hodlá vyšetřit

Polsko prošetří možné polské linky případu zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Espteina včetně případného ruského vlivu. Dnes to podle agentury Reuters oznámil polský premiér Donald Tusk.
Zpravodajský portál Onet napsal, že polská jména a vazby na Polsko se v Epsteinově kauze objevují nad očekávání často.
Tusk oznámil, že ustavil analytický tým, který skandál s ohledem na polské vazby prověří. Rovněž podle Onet řekl, že stále více komentátorů i expertů se domnívá, že za kauzou mohla být ruská tajná služba, která na západní osobnosti nastražila léčku.
Minulý týden v pátek americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec ho však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady Trumpa v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.
Onet uvedl, že ve spisech jsou mimo jiné jména polských modelek navštěvujících Espteinův ostrov. Mezi dosud zveřejněnými dokumenty jsou také český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo snímky slovenského diplomata a nyní již bývalého poradce premiéra Roberta Fica Miroslava Lajčáka.
Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Epsteinova společnice a bývalá partnerka Ghislaine Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.
One-man show Trpišovskému ani Slavii neprospívá. Může kouče probudit bývalý bavič?
JT – nejprogresivnější trenérská značka na tuzemské fotbalové scéně. Slávistické vystoupení v tomto ročníku Ligy mistrů se však neslo v duchu „kdeže ty loňské sněhy jsou“. A jarní ligový remízový rozjezd v Pardubicích tyhle obavy nepomohl ani částečně rozfoukat.
ŽIVĚVojenská protiakce do 72 hodin. Jak Západ zareaguje, poruší-li Rusko příměří
Ukrajina a její západní partneři se dohodli, že trvalé porušování jakékoliv budoucí dohody o příměří ze strany Ruska vyvolá koordinovanou vojenskou reakci Evropy a Spojených států, napsal dnes list Financial Times (FT) s odvoláním na své zdroje.
Putinův „nepřítel číslo jedna“ radí Západu. Řekl, co zničí ruskou ekonomiku
Dlouholetý kritik Kremlu a muž označovaný jako Putinův nepřítel číslo jedna, Bill Browder, nedávno řekl, jak zničit ruskou ekonomiku a tím oslabit financování války proti Ukrajině. Je podle něj nutné přijmout sankce proti osmi rafineriím, které zpracovávají ruskou ropu a přinášejí Moskvě miliardy. Podle experta je ovšem plán těžko proveditelný.
Nejsou schopni porazit Babiše, tak nás "nalepují" na ANO. Kuba představil Naše Česko
Jihočeský hejtman Martin Kuba si u Úřadu průmyslového vlastnictví nechal zaregistrovat ochrannou známku Naše Česko. Jeho nové politické hnutí se chce povznést nad tradiční politický střet konzervativních a liberálních myšlenek a hledat cesty, jak posunout Česko dopředu.
Genetický experiment na talíři? Austrálie pouští do regálů fialová rajčata
Takže: jsou opravdu výrazně temně fialová, dorůstají velikosti cherry rajčat a chutnají sladce. V Austrálii se připravují na prodej geneticky modifikovaných fialových rajčat, která obsahují geny kvetoucí byliny hledíku většího a díky tomu i pigment antokyan, který je zodpovědný za tuto netypickou barvu.