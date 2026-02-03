Přeskočit na obsah
3. 2.
Zahraničí

Nějak moc polských jmen je kolem Epsteina, žasne Tusk. Celý skandál hodlá vyšetřit

ČTK

Polsko prošetří možné polské linky případu zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Espteina včetně případného ruského vlivu. Dnes to podle agentury Reuters oznámil polský premiér Donald Tusk.

Tusk oznámil, že ustavil analytický tým, který skandál s ohledem na polské vazby prověří. Rovněž podle Onet řekl, že stále více komentátorů i expertů se domnívá, že za kauzou mohla být ruská tajná služba, která na západní osobnosti nastražila léčku.Foto: REUTERS
Zpravodajský portál Onet napsal, že polská jména a vazby na Polsko se v Epsteinově kauze objevují nad očekávání často.

Tusk oznámil, že ustavil analytický tým, který skandál s ohledem na polské vazby prověří. Rovněž podle Onet řekl, že stále více komentátorů i expertů se domnívá, že za kauzou mohla být ruská tajná služba, která na západní osobnosti nastražila léčku.

Minulý týden v pátek americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 000 fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i dívky. Trump se původně stavěl proti zveřejnění dokumentů, nakonec ho však podpořil, a to i pod veřejným tlakem svých příznivců. Úřady Trumpa v souvislosti s Epsteinem z ničeho neobvinily.

Onet uvedl, že ve spisech jsou mimo jiné jména polských modelek navštěvujících Espteinův ostrov. Mezi dosud zveřejněnými dokumenty jsou také český pas jisté ženy, jejíž údaje jsou začerněné, nebo snímky slovenského diplomata a nyní již bývalého poradce premiéra Roberta Fica Miroslava Lajčáka.

Epstein v roce 2019 spáchal sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. Epsteinova společnice a bývalá partnerka Ghislaine Maxwellová si odpykává 20letý trest za obchodování s nezletilými osobami za účelem sexuálního zneužívání.

