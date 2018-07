Nehodu turistické lodi v Thajsku nepřežilo nejméně 27 lidí, dalších třicet se pohřešuje

před 1 hodinou

Nehoda turistické lodi, která se 105 lidmi na palubě ztroskotala ve čtvrtek u thajského ostrova Pchúket si vyžádala nejméně 27 mrtvých. Oznámily to thajské úřady, které počet obětí neustále zvyšují a předpokládají, že mrtvých bude nejspíš ještě víc, neboť 29 lidí se stále pohřešuje. Mluvčí thajského námořnictva sdělil, že některé oběti byly vyloveny z moře a některé vyproštěny z vraku. Značný skok ve sčítání mrtvých byl zaznamenán poté, co potápěči v lodi na mořském dnu narazili na velké množství těl. Úřady nepředpokládají, že by někdo z nezvěstných ještě mohl neštěstí přežít. Loď Phoenix se asi sedm kilometrů od Pchúketu převrátila na rozbouřeném moři, kdy vlny dosahovaly výšky pěti metrů.