Nehoda Sojuzu zastavila vesmírné lety. Co bude dál? Vydrží kosmonautům na ISS jídlo?

Ve čtvrtek se nepodařil start ruské pilotované rakety Sojuz, která měla na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) vynést dvoučlennou posádku. Rusko v návaznosti na nehodu, při níž loď musela nouzově přistát, pozastavilo všechny lety k ISS. Co to pro budoucnost stanice znamená?

Co je Mezinárodní vesmírná stanice (ISS)?

ISS je v současnosti jedinou trvale obydlenou vesmírnou stanicí. Pohybuje se na nízké oběžné dráze Země ve výšce kolem 400 kilometrů a je společným projektem pěti kosmických agentur: Americké NASA, ruské Roskosmos, japonské JAXA, kanadské CSA a společné evropské agentury ESA. Jde o vědecký projekt, který stál dlouho mimo politiku, a to i po ruské anexi Krymu v roce 2014. Stanice má řídicí centra v Houstonu a v Moskvě.

Jak často se střídají posádky na ISS?

Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) je trvale osídlená od roku 2000. Od té doby se na ní každých šest měsíců střídá mezinárodní posádka. Je tvořena zpravidla šesti a někdy jen pěti členy.

Tři astronauti z té současné posádky - Rus Sergej Prokopjev, Němec Alexander Gerst a Američanka Serena Auñón-Chancellorová - se měli na Zemi vrátit v prosinci, kvůli čtvrteční nehodě Sojuzu si ale misi prodlouží.

Musí současná posádka na ISS čekat na další loď Sojuz?

Rusko plánuje druhý pokus vyslat Sojuz k ISS až na jaře 2019. Tříčlenná skupina by se mohla vrátit na Zemi na jiné lodi, která je nyní zakotvena na ISS. Doba její životnosti se ale podle serveru SpaceNews krátí. Museli by se vrátit do Vánoc. Opustit ISS je ale nebezpečné, stanice by se mohla porouchat a nebyl by na ní nikdo, kdo by ji opravil.

Je možné poslat posádku na ISS jinak než na ruské lodi Sojuz?

V současnosti jiné lodě než Sojuz dopravu astronautů tam a zpět nezajišťují. Společnost SpaceX amerického miliardáře Elona Muska ale vyvíjí pilotovanou verzi dopravní lodi, která ponese označení Dragon 2. Podle serveru SpaceNews se ale nepočítá s tím, že by byla připravená dřív než v polovině roku 2019.

Jak se k ISS dopraví zásoby?

Rusko zřejmě pozdrží také vyslání nepilotované zásobovací lodi. Zásobovací mise byla plánována na 31. října, ale nákladní loď Progress, která dopravuje posádce na ISS například jídlo, používá stejnou nosnou raketu Sojuz. Její starty jsou teď pozastaveny, dokud nebude znám přesný důvod čtvrteční nehody. První výsledky vyšetřování by podle Roskosmosu měly být zveřejněny za týden.

Jak dlouho astronauti na stanici vydrží?

Zatím nejdelší mise na ISS se účastnili Američan Scott Kelly a Rus Michail Kornijenko. Oba to věděli dopředu - šlo o pokusnou misi, kdy na stanici strávili téměř rok, konkrétně 340 dnů.

Kdo kromě Ruska posílá rakety na ISS?

Zásoby na Mezinárodní vesmírnou stanici v současnosti dopravuje také soukromá společnost SpaceX pomocí lodí Dragon a taktéž soukromá firma Orbital ATK, která na ISS posílá kosmickou loď Cygnus. Svou zásobovací loď má také japonská agentura JAXA.

Má posádka ISS dostatek zásoby jídla?

Podle všeho má. Poslední dodávku zásob přivezla na stanici japonská nákladní loď na konci září. Dodala pět tun potravin, vody a náhradních dílů.

Znamená havárie konec ruských raket Sojuz?

Podle informací AFP americký úřad NASA chce dál lodě Sojuz využívat.

Jak často mívají ruské rakety nehody?

Podle nevládní organizace The Planetary Society napočítala ruská agentura Roskosmos mezi lety 2011 a 2016 celkem patnáct nehod, ať už při startu, nebo během letu. Ani v jednom případě ale nešlo o pilotovaný let. K poslední fatální nehodě, při které posádka nepřežila, došlo v roce 1971. Naposledy měli piloti ruské rakety nehodu v roce 1983, ani tehdy se ale nikdo nezranil.

Video: Nepovedený start rakety Sojuz