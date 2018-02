Při nehodě autobusu a tří kamionů v Německu zemřeli dva lidé, několik dalších je zraněno

před 3 hodinami

Dva mrtvé a více než deset zraněných si vyžádala na klíčové německé dálnici A3 poblíž Limburgu nehoda dálkového autobusu a tří kamionů. Autobus musel kvůli hustému provozu zastavit na dálnici, načež do něj vrazil kamion, který autobus vtlačil do nákladního auta, jež stálo před ním. Při nehodě zemřel řidič autobusu společnosti Flixbus a řidič nákladního vozu před ním. Řidič kamionu, který nehodu způsobil, byl těžce zraněn a vrtulník ho převezl do nemocnice. Po nehodě museli být ošetření také někteří ze 14 cestujících. Na dálnici se vytvořila kolona. Při následné nehodě na konci kolony, která se utvořila po nehodě, přišel o několik hodin později o život další člověk, informovala agentura DPA.

