Šéf CIA varoval Putina. Rusko má plánovat napadení východu Evropy, vidí vhodné podmínky

Šéf CIA John Ratcliffe měl podle amerických médií při své úterní cestě do Ruska varovat tamní představitele, aby neeskalovali vztahy s NATO, zejména aby neohrožovali pobaltské státy. Zprávy amerických zpravodajských služeb naznačují, že Rusko by mohlo zvážit omezenou akci proti členovi aliance, aby otestovalo jednotu NATO a připravenost amerického prezidenta bránit spojence.
Zdroje obeznámené s předem neohlášenou návštěvou ruského hlavního města sdělily listu The Wall Street Journal, že šéf americké rozvědky byl v Moskvě, aby varoval Rusko před útokem na NATO. Bruselský deník Politico pak uvádí, že Ústřední zpravodajská služba (CIA) varovala Moskvu před eskalací vůči pobaltským státům.
Ratcliffe byl v úterý několik hodin v ruské metropoli na první veřejné návštěvě v roli ředitele CIA. Jeho návštěva následovala po informacích amerických tajných služeb, že ruský prezident Vladimir Putin by mohl v nadcházejících letech otestovat odhodlání NATO zahájením omezeného útoku na jeden z členských států aliance.
Noviny uvádějí, že američtí představitelé se obávají, že Putin je pod tlakem a mohl by prověřit odhodlání NATO například zahájením omezeného vojenského úderu nebo kybernetického útoku. Američtí představitelé se obávají, že by se možným cílem mohl stát jeden z pobaltských států.
Zdroj obeznámený s touto záležitostí sdělil ve středu serveru Politico, že hlavním účelem schůzky bylo varovat Rusko před jakýmikoli stupňujícími se kroky proti pobaltským státům.
Wall Street Journal také ve středu upozornil, že Putinův rozhodovací proces by mohl být ovlivněn také nedostatkem kritické západní munice. Spojené státy poslaly Kyjevu velké množství zbraní a munice od ruské totální invaze na Ukrajinu v roce 2022. Kromě toho jsou nyní americké vojenské zdroje vázány také v konfliktu s Íránem.
Není jasné, zda Ratcliffovo varování ohledně NATO bylo jediným nebo hlavním účelem návštěvy. Právě Írán mohl být podle dalších médií jedním z témat, ani jedna strana ovšem téma návštěvy zatím nezveřejnila.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve středu pouze uvedl, že se Ratcliffe setkal s představiteli ruských tajných služeb, ale ne s Putinem. Americký prezident Donald Trump označil návštěvu za „polorutinní“ a poté stočil rozhovor k válce mezi Ruskem a Ukrajinou.
Během čtvrtečního dopoledne se vyjádřil také šéf ruské civilní rozvědky (SVR) Sergej Naryškin. „Během schůzky jsme projednali řadu otázek v kompetenci zpravodajských služeb. A kompetence zpravodajských služeb je poměrně delikátní a specifická záležitost," řekl s tím, že setkání mělo pracovní formát.
Jenže navzdory Trumpovým slovům se jednalo o vzácnou návštěvu. Předchozí známá návštěva ředitele CIA v Rusku se uskutečnila v roce 2021, kdy tehdejší ředitel služby William Burns varoval Putina před totální ruskou invazí na Ukrajinu.
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