Zahraničí

Nedorozumění nebo chyba. Tahanice kolem Hormuzského průlivů ubližují všem

ČTK

Otevírání a opětovné uzavírání Hormuzského průlivu je další fází diplomatické hry, ve které nechce ani jedna ze stran ustoupit ze svých požadavků. V rozhovoru s ČTK to řekl analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Matouš Horčička.

FILE PHOTO: A vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province, April 12, 2026. REUTERS/File PhotoFoto: Reuters
Americký prezident Donald Trump – míní Horčička – není schopen udržet strategický průliv otevřený. Politolog Josef Kraus z Masarykovy univerzity v Brně považuje sobotní uzavření průlivu za důsledek diplomatického nedorozumění nebo chyby ve vyjednávání. Situace má enormní dopad na globální trhy a USA může v této diplomatické hře ztratit víc než Írán, uvažuje Horčička.

Írán v sobotu oznámil, že opětovně uzavírá Hormuzský průliv, protože Spojené státy pokračují v námořní blokádě Íránu. Teherán přitom znovuotevření průlivu oznámil teprve v pátek.

„Hra s Hormuzským průlivem je důkazem toho, že pro obě strany jde o takzvaně opotřebovávací válku, kdo mrkne první nebo kdo ustoupí první," řekl Horčička. „Uzavření průlivu šponuje situaci a ubližuje oběma stranám, otázkou je, komu víc," dodal. Podle něj ale na situaci ekonomicky i diplomaticky tratí především USA.

Kraus soudí, že při diplomatickém vyjednávání nastalo nedorozumění, nebo se stala chyba. „Američané evidentně kývli na požadavky Íránu, jejichž součástí bylo zřejmě i příměří mezi Izraelem a Libanonem. Íránci úžinu otevřeli a Donald Trump na svou sociální síť napsal, že USA nadále blokují íránské přístavy. To evidentně součástí dohody nebylo, a Írán tak úžinu znovu uzavřel,“ podotkl Kraus.

Podle Horčičky se ukázalo, že Írán nemá příliš mnoho jiných karet než manipulovat s Hormuzem. „Írán tím hází míč na stranu Trumpa, který je odpovědný za to, že ceny vystřelí vysoko, i když měl šanci situaci stabilizovat,“ uvedl. Trump tak podle analytika poškozuje kredibilitu USA.

Nestabilní vývoj na Blízkém východě vyvolává na trhu s komoditami i akciemi zmatek a nejistotu, podle odborníků lze očekávat výkyvy cen. V Hormuzském průlivu běžně prochází zhruba pětina světové produkce ropy a přibližně třetina zkapalněného zemního plynu.

Íránský režim je podle Horčičky v dobré vyjednávací pozici. „Celá řada podmínek, které si režim klade, je bezprecedentních, najednou se bavíme třeba o tom, že by měly být plošně zrušeny sankce, to jsou věci, které byly dřív tabu, najednou se ukázalo, že je to prolomitelné," komentoval vyjednávání mezi Washingtonem a Teheránem.

Americký prezident v pátek otevření průlivu uvítal a tvrdil, že Írán souhlasil s tím, že ho už nikdy neuzavře. Zároveň dodal, že americká námořní blokáda íránských přístavů, jejímž cílem je omezit příjmy Teheránu z prodeje ropy, bude navzdory znovuotevření průlivu pokračovat. Ukončení blokády podmiňoval brzkým dosažením dohody, která bude zahrnovat i řešení íránského jaderného programu.

Kraus poznamenal, že nyní se buď obě strany domluví, situaci odblokují a průliv se znovu otevře, nebo bude Trump na svém prohlášení trvat, což plavbu zablokuje. „Zprávy mluví o tom, že lodě, které se pokusily proplout, byly napadeny. Za takové situace žádná plavební společnost nebude riskovat, že pošle plavidla do nejasné situace. A žádná pojišťovna tyto lodě nepojistí,“ uzavřel Kraus.

