Lituji, že jsem nedodržel termín Brexitu. Ale není to jen má vina, hájí se Johnson

Britský premiér Boris Johnson hluboce lituje toho, že se mu nepodařilo dodržet slib a vyvést zemi z Evropské unie do 31. října. Řekl to v nedelšním rozhovoru na stanici Sky News. Za své selhání se prý hodlá omluvit členům své Konzervativní strany. Zároveň jim ale slíbil, že pokud strana vyhraje prosincové volby, může být ohledně brexitu jasno už do Vánoc.

Moderátorka Sophy Ridgeová se ve studiu premiéra zeptala, zda by se neměl spolustraníkům omluvit poté, co země i po 31. říjnu dál zůstává členem EU. Johnson přitom do čela konzervativců nastoupil se slibem, že zemi z unie vyvede do konce října stůj co stůj. "Samozřejmě… je to něco, čeho hluboce lituji," řekl Johnson. "Nezapomínejme ale na okolnosti, za jakých se to stalo. Stalo se to proto, že parlament schválil kapitulaci," dodal později.

Britští poslanci v září schválili zákon, kterým premiérovi zakázali vyvést Británii z EU bez dohody. Johnson sice vyjednal s Bruselem změnu podmínek v dohodě o brexitu, nedokázal ji však včas protlačit parlamentem, a musel proto unii požádat o odklad termínu vystoupení do ledna příštího roku.

Patovou situaci mají pomoci vyřešit předčasné volby, které se budou v Británii konat 12. prosince.