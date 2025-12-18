„Nedělejte hlupáka Putinovi.“ Europoslanec chce zabavit ruské peníze

Evropa se nyní hádá o obří peníze. Unie totiž Rusku blokuje kolem 210 miliard eur aktiv, která by měla jít na financování Ukrajiny. Jejich hlavní část je v Belgii, která se obává možných právních a reputačních rizik. O osudu peněz bude Rada Evropy rozhodovat ke konci týdne. V nejnovějším dílu pořadu Spotlight News o tématu mluvíme s europoslancem Ondřejem Kolářem (TOP09).
Kolář v minulém týdnu poslal belgickému premiérovi dopis, ve kterému mu vzkázal, ať „nedělá Putinovi užitečného hlupáka“. Vysvětluje to tak, že sice má pochopení z belgických obav o vyplacení zmrazených ruských aktiv, vadí mu ale De Weverova slova.
„Nerozumím tomu, proč měl potřebu se vyjadřovat nesmírně apologeticky, když říkal, že bychom měli přestat doufat v to, že by konflikt mohl dopadnout ve prospěch Západu,“ říká Kolář v pořadu Spotlight News.
„Ve chvíli, kdy jeden z evropských lídrů vystoupí s kapitulační řečí, tak vám to nedává příliš naděje na to, že to Evropa to myslí vážně a že chce hrát smysluplný part v novém uspořádání,“ míní Kolář.
Na otázku, jak by europoslanec belgického ministerského předsedu přesvědčil, odpovídá s odvoláním na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou. „Ta odvádí velmi dobrou práci, Belgii dává záruky, že když ustoupí, tak jí s ručením pomohou i ostatní členské státy,“ vysvětluje.
Volodymyr Zelenskyj se v posledních dnech nechal slyšet, že Ukrajina čelí finančním potížím a že ruská aktiva jsou pro Ukrajinu klíčová. Co hrozí, pokud Rada Evropy nakonec neschválí návrh na předání napadené zemi?
„Evropská pomoc Ukrajině bude pomalu vysychat. Pět nebo šest zemí, které financují 60 procent celkové pomoci, samy říkají, že mají prostředky nejdéle do roku 2026, respektive 2027,“ konstatuje Kolář.
„Když nebudou využity zmrazené ruské prostředky, tak zkrátka a dobře finanční pomoc Ukrajině de facto vyschne, skončí a Ukrajina nebude mít peníze na to, aby dále mohla čelit ruské agresi a aby mohla financovat chod státu jako takového a následně peníze investovat do obnovy,“ uzavírá europoslanec.
Sjednotí se kvůli Ukrajině Evropa? Co řekl o využití zmrazených peněz pro Ukrajinu český premiér Andrej Babiš? A jak se europoslanec Kolář staví k Francii, kde je uložena další část peněz? To vše si můžete pustit ve videu nebo ve vašich oblíbených podcastových aplikacích.